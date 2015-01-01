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पर्यटन की संभावना:शहर में पर्यटन स्थलों के विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे आईटीआई खड़गपुर के शोधार्थी

नारनौल2 घंटे पहले
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  • जलमहल, शाह इब्राहिम का मकबरा, शाह कुलीखान का मकबरा, शोभासागर तालाब में तलाशी जाएंगी पर्यटन की संभावना

नारनौल शहर में पर्यटन की संभावना को तलाशने तथा पर्यटन के विकास के लिए अब आईआईटी खड़गपुर के शोधार्थियाें की टीम काम करेगी। उनकी सूची में जलमहल, शाह इब्राहिम का मकबरा, शाह कुलीखान का मकबरा, शोभासागर तालाब आदि शामिल रहेंगे। गुरुवार काे आईटीआई खड़गपुर के शोधार्थी सौरभ ने जिला नगर आयुक्त डॉ. जेके आभीर से मुलाकात की। कार्यकारी अधिकारी केके यादव भी माैके पर मौजूद थे। जिला नगर अायुक्त ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि सौरभ अपनी टीम के साथ नारनौल शहर में पर्यटन की संभावना तथा पर्यटन के विकास के लिए कार्य करेंगे। जिला नगर आयुक्त ने नारनौल शहर के पर्यटन स्थलों के विकास की संभावना को देखते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया। इस मुलाकात के दौरान जिला नगर आयुक्त ने सौरभ को नारनौल शहर में पर्यटन की संभावना तथा पर्यटन के विकास के लिए कार्य में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया तथा टीम को कार्यकारी अधिकारी के साथ समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा। सौरभ ने बताया कि सर्वप्रथम पर्यटन स्थल में पर्यटकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का आंकलन किया जाएगा तथा उनके सुधार के लिए विभिन्न सुझावों को प्रस्तावित किया जाएगा।

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