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गुड न्यूज:रोडवेज को मिली 20 नई बसें, किमी आधारित योजना पर होगा संचालन

नारनौल3 घंटे पहले
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  • नए रूटों पर 26.92 रुपए प्रति किमी के हिसाब से बसें चलाने की बनेगी योजना

हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियनों के भारी विरोध के बावजूद प्रदेश व जिले के विभिन्न रूटों पर जल्द किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी डिपो व सब डिपो पर रोडवेज बसों की निजी बसें भेजकर बस ऑपरेटरों को उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर करवाने के निर्देश दिए हैं।

अनलॉक-5 में सरकार द्वारा सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय/संस्थानों को आमजन के लिए खोल देने पर निजी बसों का रजिस्ट्रेशन शुरु होने पर बस ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन करवाने के कार्य में जुट गए हैं।महाप्रबंधक कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा रोडवेज नारनौल के बेड़े में किलोमीटर स्कीम वाली 20 बसों को शामिल किया गया है।

किलोमीटर स्कीम के तहत सरकार के नियमानुसार नारनौल डिपो से 20 निजी बसें चलने से जिले के लोगों को आवागमन करने में लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाने वाली 20 निजी बसें नारनौल डिपो पर भेजी गई हैं। सरकार ने मार्च महीने में ही इन निजी बसों को नारनौल रोडवेज डिपो के हैंडओवर कर दिया था।

परंतु देश व प्रदेश में 24 मार्च से कोविड-19 के चलते लॉकडाउन कर दिया गया था। इसके चलते सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सभी कार्य बंद कर दिए थे। इसके चलते इन निजी बसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण अभी तक इन बसों का संचालन शुरु नहीं हो पाया था। अब 2 नवंबर से सरकार से सब कुछ खोल दिया है। ऐसे में अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु हो गई है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु होने पर निजी बस ऑपरेटर अपनी बसों का रजिस्ट्रेशन करवाने के कार्य में जुट गए हैं। बसों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार के निर्देशानुसार उन्हें विभिन्न रुटों पर चलाया जाएगा। इन बसों का संचालन शुरु होने जाने पर जिले के सभी रुटों पर यात्रियों को आवागमन के लिए बस सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे लोगों को आवागमन करने में भरपूर लाभ मिलेगा।

नियमानुसार चलाई जाएंगी किलोमीटर स्कीम वाली निजी बसें :

रोडवेज विभाग के अनुसार किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाने वाली निजी बसों का कलर हूबहू रोडवेज बस जैसा है। इन बसों के आगे लाल रंग की पट्टी लगा कर रोडवेज बसों से अलग किया है। यह निजी बसें सरकार के नियमानुसार चलाई जाएंगी।

इन बसों में परिचालक रोडवेज विभाग का होगा। जो इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों से रोडवेज के बराबर ही किराया वसूल करेगा। ऐसे में इन बसों के चलने से यात्रियों को किसी प्रकार के नुकसान की बजाय लाभ होगा।

प्रत्येक निजी बस प्रतिदिन 300 से 400 किमी की दूरी तय करेगी। जिसकी एवज में सरकार निजी बस ऑपरेटरों को 26.92 रुपए प्रति किमी के हिसाब से भुगतान करेगी। चालक, डीजल व मेंटेनेंस का खर्चा ऑपरेटर स्वयं वहन करेगा। इन बसों के संचालन के बाद रोडवेज बेडे में बसों की संख्या 167 हो जाएगी।

कोरोना काल के बावजूद नारनौल से चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, जयपुर, अलवर, रोहतक, हिसार व झुंझनू समेत सभी रुटों पर बसों का संचालन शुरु कर दिया है। फिलहाल करीब 100 बसों का संचालन किया जा रहा है। -ओमप्रकाश यादव, डीआई, रोडवेज विभाग।

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