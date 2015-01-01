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जांच:किसानों के आंदोलन देख आरपीएफ व जीआरपी ने बढ़ाई स्टेशनों पर सतर्कता

सतनाली मंडी3 घंटे पहले
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  • आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम ने किया सतनाली स्टेशन व ट्रैक का निरीक्षण

रेलवे सुरक्षा बल लोहारू के एसआई अमरीक सिंह एवं राजकीय रेलवे पुलिस लोहारू के एसआई सत्यपाल के संयुक्त नेतृत्व में आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम ने गुरुवार को सतनाली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर एसआई अमरीक सिंह ने बताया कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी द्वारा रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमें गश्त कर रही हैं। इस दौरान स्टेशन पर किसी भी प्रकार की अवांछित घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सैक्सन के स्टेशनों का निरीक्षण किया जा रहा है। जीआरपी एसआई सतपाल सिंह ने बताया कि किसान आंदोलन को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी सतर्क हो गई है।

आंदोलन के मद्देनजर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सैक्शन का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त टीम बना कर रेलवे ट्रैक आदि पर गश्त तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि टीमें लगातार रेलवे ट्रैक पर गश्त कर रही हैं।

ट्रैक के पास जो भी व्यक्ति मिलता है उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई असामाजिक तत्व बेवजह रेलवे स्टेशन पर घूमता अथवा रेलवे की संपति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमों ने सतनाली में रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर हैडकांस्टेबल व्रिकम सिंह, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, संदीप कुमार आदि लोग मौजूद रहे।

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