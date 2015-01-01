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कोविड-19 का बढ़ता संक्रमण:30 नवंबर तक स्कूल बंद, इस बीच 47 संक्रमित केस मिले, संख्या 6048 पहुंची

नारनौल2 घंटे पहले
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  • आदेशों का उल्लंघन किया तो स्कूल मुखिया पर कार्रवाई, 125 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए

हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय, पंचकूला के आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों, स्कूल प्राचार्य/मुखिया/ प्रबंधकों को आदेशों की प्रति प्रेषित कर 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश दे दिए हैं।

वहीं जिले में शुक्रवार 47 नए कोरोना वायरस संक्रमित केस मिलने के साथ ही अब जिला में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 6048 हो गई है तथा जिले में कहीं भी किसी स्कूली विद्यार्थी के कोरोना संक्रमित होने की सूचना नहीं हैं।

बता दें कि कोरोना काल में 20 मार्च के बाद प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 नवंबर से स्कूल खोले गए थे। स्कूल खोलने के दौरान यहां कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने की सख्त हिदायत दी गई थी।

शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को तो बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, सेनिटाइजर, साबुन, हैंडवाश व मास्क आदि खरीदने के लिए सभी स्कूल इंचार्जों को बजट मुहैया करवाया गया था। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर कोविड-19 की पालना की समीक्षा कर रहे थे।

निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर संबंधित स्कूल इंचार्ज व शिक्षकों को लापरवाही के लिए धमकाया भी जा रहा था। परंतु इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में एक सप्ताह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरु की गई बच्चों की कोरोना जांच में अनेक स्कूलों में पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।

इसके चलते अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भयभीत होने लगे थे। स्कूलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श कर 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं।

स्कूलों को अच्छी तरह सेनिटाइज कराएं मुखिया/प्रबंधक : डीईओ
जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी स्कूलों को 30 तक बंद कराने के आदेश मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सुनीलदत्त यादव ने शुक्रवार दोपहर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों, स्कूल इंचार्ज/प्राचार्य/प्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक तौर पर इन आदेशों की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही स्कूल प्रबंधकों को इस दौरान अपने-अपने स्कूलों को बार-बार अच्छी तरह सेनिटाइज करवाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस दौरान आदेशों की पालना नहीं होने पर स्कूल मुखिया/प्रबंधक को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए हैं।

डीईओ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों एवं एबीआरसी को 21 नवंबर से अधिकारी फील्ड में उतरकर स्कूलों का जायजा लेंगे और रोजाना उन्हें रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग निजी स्कूल संचालकों से इन आदेशों की कितनी पालना करवा सकता है।

क्योंकि 3 घंटे स्कूल खोलने के दौरान निजी स्कूलों में 5 से 6 घंटे कक्षाएं लगाई जा रही थी। यहां तक की कई स्कूलों में छठी से 8वीं तक के बच्चों को बुलाने के मामले भी सामने आए थे।

मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हो चुकी हैं 10 मौतें
सिविल सर्जन अशोक कुमार ने बताया कि आज 125 कोरोना संक्रमित मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। अभी तक जिले में कुल 5649 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक जिला में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना के 390 केस अभी भी एक्टिव हैं।

जिले में 20 नवंबर तक 118703 नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 75326 मरीजों में सामान्य बीमारी पाई गई है। उन्होंने बताया कि कोविड.19 के लिए अब तक जिले से 96788 सैंपल भेजे गए हैं। इनमें से 1611 सैंपल की रिपोर्ट आनी शेष है।

कोरोना संक्रमित की सूची

धनौंदा, महेंद्रगढ़ रोड नारनौल, पुरानी सराय नारनौल, पुरानी मंडी नारनौल, शिवाजी नगर नारनौल, गुलावला, केमला, बागोत, मुंडियाखेड़ा, एम्पलाई कॉलोनी नारनौल, मियां की सराय नारनौल, शेखपुरा, सागरपुर, ढाणी किरारोद, मौखुता, खैरोली, खोड, नीरपुर, मंडी अटेली, दौचाना, कोरियावास, चेलावास, गांवड़ी जाट, शिमली में 1-1 केशव नगर नारनौल, गढ़ी, कनीना 2-2, ऑफिसर कॉलोनी नारनौल, कैलाश नगर नारनौल, बुडीन, शिव कॉलोनी नारनौल में 3-3,नारनौल हुडा सेक्टर 5 केस शामिल हैं।

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