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मांग:पंचायतीराज संस्थाओं व स्थानीय निकाय में पिछड़े वर्ग के लिए मांगा आरक्षण

नारनौलएक घंटा पहले
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कुम्हार (प्रजापति) सभा की जिला इकाई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा तथा पंचायतीराज संस्थाओं व स्थानीय निकाय में पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की मांग की। सभा के प्रधान किशनलाल ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किए ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का अनुपात कुल जनसंख्या का करीब 45 प्रतिशत है। जिसमें अति पिछड़ा वर्ग का अनुपात 32 प्रतिशत है।

इसके बावजूद प्रदेश का पिछड़ा वर्ग राजनैतिक क्षेत्र में सदा उपेक्षित रहा है। इस उपेक्षित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकाय में जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। ज्ञापन सौंपने से पूर्व पिछड़ा वर्ग ने नारनौल में बैठक आयोजित की। इस मौके पर रोहताश सिंह, जोगेंद्र सिंह, राजेश कुमार, ईश्वर सिंह, उम्मेद सिंह व नौरंगलाल मौजूद रहे।

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