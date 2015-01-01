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समस्या:सीवरेज लीकेज से पोल गिरने का खतरा मंडराया

नारनौल3 घंटे पहले
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शहर के रेवाड़ी रोड पर मोहल्ला कैलाश नगर में पिछले चार-पांच दिनों से सीवर लाइन लीकेज हो रही है। इससे बिजली के पोल के नीचे लगातार गंदा पानी निकलने से वहां जमीन धंसने लगी है। ऐसे में यदि जनस्वास्थ्य विभाग ने जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जमीन धंसने से बिजली का पोल गिरने के साथ-साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। क्योंकि यहां स्थित दुकानों पर सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है।

इसलिए जनस्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे। मोहल्ला कैलाश नगर निवासी पवन कुमार, प्रदीप कुमार, लीलाराम प्रजापत, महेंद्र सिंह रामावत, मुरारीलाल, धर्मपाल व आनंद सैन आदि ने बताया कि शहर के रेवाड़ी रोड पर स्थित मोहल्ला कैलाश नगर में राधा-कृष्ण मंदिर के निकट पिछले कई दिनों से सीवर लाइन लीकेज है।

सीवर लाइन लीकेज होने से यहां चार-पांच दिनों से बिजली के पोल के नीचे लगातार गंदा पानी निकल रहा है। लगातार पानी निकलने से यहां जमीन धंसना शुरु हो गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

ऐसे में मोहल्ले के लोगों को डर है कि यदि जल्द जनस्वास्थ्य विभाग ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो यहां पहले की तरह एकदम काफी दूरी में जमीन धंस सकती है। इससे बिजली का पोल गिरने के साथ-साथ बड़ा हादसा होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मोहल्ले के लोगों की प्रशासन से मांग है कि समय रहते जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए। अन्यथा मोहल्ले के लोगों को किसी बड़े हादसे का शिकार होना पड़ सकता है।

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