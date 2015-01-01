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प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान:मुंडियाखेड़ा के सोमदत्त की भैंस ने 23.73 किलोग्राम दूध देकर जिले में पाया प्रथम स्थान

नारनौल2 घंटे पहले
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पशुपालन विभाग के सौजन्य से मुंडियाखेड़ा गांव के पशु चिकित्सालय में शुक्रवार को दुग्ध प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें सोमदत्त पुत्र छोटेलाल की भैंस ने 23.73 किलोग्राम दूध देकर जिले में प्रथम स्थान पाया।

इस अवसर पर डॉ. बलजीत सिंह ने पशुपालकों को हरियाणा सरकार की पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य स्कीमों के बारे में बताया। डॉ. अरुण कुमार जैन पशु चिकित्सक दौंगड़ा अहीर ने भी पशुपालकों को आने वाली सर्दी से छोटे व बड़े पशुओं को सर्दी से बचाव व रखरखाव के उपाय बताए व योजनाओं की जानकारी दी।

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