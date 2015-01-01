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समस्या पर नजर:आंधी तूफान से टूटने वाले पोल का मुद्दा विस में उठा

नारनौल3 घंटे पहले
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  • बिजली मंत्री ने और अधिक पोल लगाने का दिया आश्वासन

नांगल चौधरी के विधायक डॉ.अभयसिंह यादव ने हरियाणा विधानसभा में गर्मी के मौसम में आंधी व तूफान से पोल टूटने के कारण बाधित होने वाली बिजली सप्लाई का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। इस पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने समाधान करने का आश्वासन दिया।

विधानसभा में बोलते हुए डॉ.अभयसिंह यादव ने बताया कि गर्मी के मौसम में विशेषकर महेंद्रगढ़ जिला में बहुत अधिक आंधी व तूफान आता है, जिसके कारण बिजली के खंभे टूट जाते हैं। इस तरह से वहां पर कुछ गांव में कई दिन तक बिजली सप्लाई ठप रहती है। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है।

इसके लिए किसी का बस नहीं चलता, लेकिन सरकार को इस समस्या के लिए कोई स्थाई समाधान खोजना होगा, ताकि इस क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण बिजली के पोल टूटने से सप्लाई बाधित ना हो। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में बिजली निगम ने बेहतरीन कार्य किए हैं लेकिन गर्मी के समय में अब भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि बिजली विभाग की इसके लिए कोई विशेष योजना बनाएं।

इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन देते हुए बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अब विभाग जल्द ही सभी पोल पर नंबर लगाने जा रहा है ताकि संबंधित स्थान पर पोल की पहचान हो और उसे तुरंत बदला जा सके। जिस तरह से वन विभाग सड़कों पर दोनों तरफ अपने पेड़ों पर नंबर लगाते हैं।

इसी प्रकार अब बिजली निगम भी सभी पोल पर नंबर लगाएगा। उन्होंने कहा कि जहां भी ज्यादा दूरी पर पोल लगे हैं उनका भी एक समाधान करवाएंगे और अधिक पोल लगाकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले के अलावा हिसार व सिरसा के आसपास भी इसी प्रकार से तेज आंधी का प्रकोप रहता है इन दोनों स्थानों पर अधिक पोल लगाने के लिए योजना तैयार की जाएगी।

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