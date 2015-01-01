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स्थिति ज्यों कि त्यों:समायोजित किए जाने के आश्वासन को डेढ़ माह बाद भी शारीरिक शिक्षकों की स्थिति जस की तस

नारनौलएक घंटा पहले
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शारीरिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन शुक्रवार को 159 वें दिन में प्रवेश कर गया। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक संघ के नांगल चौधरी ब्लॉक प्रधान धर्मेंद्र शेहरावत ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग में समायोजित किए जाने के आश्वासन को डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी स्थिति ज्यों कि त्यों बनी हुई है।

जिस कारण पीटीआई अध्यापक काफी तनाव में हैं। पिछले 158 दिनों में मानसिक तनाव के चलते 4 पीटीआई अध्यापकों की असमय मृत्यु भी हो चुकी है। संघर्ष समिति के सदस्य नौरंग लाल ने कहा कि मौजूदा सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि लगातार 6 महीने से अनशन कर रहे पीटीआई अध्यापक किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नौकरी जाने के कारण आर्थिक तंगी के चलते उत्पन्न तनाव की वजह से पहले ही वे अपने 4 साथियों को खो चुके हैं। ऐसी कोई और अनहोनी घटना इन पीटीआई अध्यापकों के साथ ना घटे। इसलिए हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह तुरंत प्रभाव से अपना वायदा पूरा करते हुए पीटीआई अध्यापकों का रोजगार सुनिश्चित करे।

राज्य कार्यकारिणी सदस्य हुनेश कुमार ने बताया कि मौके का फायदा उठाते हुए कई अयोग्य व्यक्तियों द्वारा फार्म भरकर प्रक्रिया में शामिल हो जाने के कारण विभाग द्वारा छंटनी करने का कार्य चल रहा है, ताकि केवल योग्य व्यक्तियों को ही विभाग में समायोजित किया जा सके।

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