पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ये कैसा फैसला ?:जिले में 31 पुलिसकर्मियों का दूसरे जिलों में ट्रांसफर, अनेक थाना व चौकी प्रभारी भी गए

नारनौल2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुलिसकर्मियों के अभाव में डगमगा न जाए सुरक्षा व्यवस्था
  • अगले 6 महीने तक पब्लिक डीलिंग न कराने के डीजीपी ने जारी किए आदेश से महकमे में हडकंप

(धर्मनारायण शर्मा) जिला महेंद्रगढ़ में थाना प्रभारी समेत जिले के 31 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। पहली बार व्यापक स्तर पर एक साथ 10 सब इंस्पेक्टर, 9 एएसआई, 10 हैडकांस्टेबल और 2 सिपाहियों के राज्य के दूसरे जिलों में एकाएक भेजे जाने से विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हतप्रभ हैं।

हैरानी इस बात को लेकर है कि डीजीपी की ओर से जारी पत्र में सभी स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को अगले 6 महीने तक पब्लिक डिलिंग का काम न सौंपने तथा 24 घंटे में नई ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों के पूछे लंबे समय से एक ही स्थान पर टिके रहने, उनके खिलाफ अनेक शिकायतों के राज्य के गृह विभाग में लंबित होना बताया जा रहा है।

गुरुवार देर शाम को डीजीपी की ओर से जारी तबादला सूची में दक्षिण रेंज के 119 पुलिस कर्मचारियों के तबादले की सूची जारी की गई। इसमें रेवाड़ी जिले को छोड़कर रेंज में आने वाले नारनौल, पलवल और नूंह जिले में बड़े स्तर पर किए गए तबादले किए गए। सूची जारी होते ही विभाग के अधिकारी दबी जुबान में डीजीपी की सर्जिकल स्ट्राइक बताने लगे।

जिलों के इन 119 कर्मचारियों में से 31 नाम नारनौल के हैं। इनमें 10 सब इंस्पेक्टर, 9 एएसआई, 4 हेडकाॅन्टेबल तथा 2 सिपाहियों के नाम शामिल हैं। इन्हें सोनीपत, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में भेजा गया है। जिनका स्थानांतरण हुआ है, उनमें बड़ा नाम नांगल चौधरी थाना प्रभारी राजकरण का है। उनकी सख्ती व कर्तव्यपरायणता की इलाके में चर्चा रही है।

वरिष्ठ अधिकारी भी उनके नाम को देखकर हैरान रहे। इसके अलावा गहली चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सतबीर, सिक्योरिटी इंचार्ज सज्जन सिंह, हैड क्लर्क सुरेश, ड्राफ्टमैन महेश और लेडी सब इंस्पेक्टर मीनाक्षी भी इनमें शामिल हैं। साइबर डिपार्टमेंट के 3 कर्मचारियों में से 2 का तबादला किया गया है, जिनमें बलजीत और कुछ दिनों पहले स्थानांतरित होकर आए मंदीप का नाम शामिल है।

इसके अलावा पुलिस विभाग के प्रवक्ता के तौर पर कार्य कर रहे नरेश कुमार को भी गुड़गांव भेज दिया है। इसके अलावा इलाके में नशे के अवैध व्यापार पर रोक लगाने वाले एसआई धर्मबीर सिंह व नकली नोट पकड़ने वाले एएसआई राजबीर भी जिले से बाहर कर दिए गए हैं।

ये तबादले हुए तो क्यों हुए, यह सवाल शुक्रवार दिन भर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के बीच तैरता रहा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। जिनकी बदली हुई उनमें से 60 प्रतिशत कर्मचारी फील्ड में काम ही नहीं कर रहे थे तो फिर तबादले क्यों हुए? विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि गलत रिपोर्ट ऊपर भेजे जाने की वजह से यह बदली कार्रवाई की गई है। हालांकि किसने यह काम किया, इसकी भनक अभी नहीं लग पाई है।

बताया यही जा रहा है कि ये विभाग में काफी समय से कुछ पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें लंबित थी। होम डिपार्टमेंट से दिए निर्देशों के बाद डीजीपी की ओर से यह एक्शन लिया गया है। यह बात अलग है कि बदल में जिले को कोई नया कर्मचारी नहीं मिला। वहीं स्थानांतरित कर्मचारी साल के मध्य में हुए इन स्थानांतरण से अपने बच्चों की पढ़ाई व परिवार की सुरक्षा की चिंता से ग्रस्त दिखे।

विभाग में पुलिस कर्मियों की स्थिति

पद स्वीकृत कार्यरत कमी तबादला हुआ {इंस्पेक्टर 15 11 4 0 {सब इंस्पेक्टर 61 46 15 10 {एएसआई 106 73 33 9 {हेंडकाॅन्स्टेबल 170 116 54 10 {काॅन्स्टेबल 738 624 114 2

लिस्ट में शामिल कर्मचारी रिलीव किए ^हेडक्वार्टर की ओर से स्थानांतरण संबंधी निर्णय लिया गया है। आदेशों की पालना करते हुए जिनका नाम ट्रांसफर लिस्ट में शामिल था, आज ही उन कर्मचारियों को रिलीव कर दिया गया है। -चंद्रमोहन, एसपी नारनौल।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें