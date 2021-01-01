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कोरोना से राहत:महेंद्रगढ़ में एक हफ्ते बाद मिले 2 नए संक्रमित

नारनौल2 घंटे पहले
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जिले में पूरे एक सप्ताह बाद रविवार को फिर दो नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही रविवार को दो संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इस प्रकार अब जिले में केवल 2 एक्टिव केस रह गए हैं, परंतु अभी जिले को कोरोना मुक्ति करने के लिए लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है। सिविल सर्जन डाॅ. अशोक कुमार ने बताया कि जिले में रविवार को जगराम दास कॉलोनी महेंद्रगढ़ में 2 नए कोरोना संक्रमित केस आए हैं, वहीं दो मरीजों को डिस्चार्ज किया गया।

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