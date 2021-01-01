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मांग:आरटीआई के तहत 11 बिंदुओं पर अटेली के विकास कार्यों की जानकारी मांगी

नारनौल2 घंटे पहले
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  • अटेली नपा के सभी बैंकों के खातों की स्टेटमेंट की प्रतिलिपि भी मांगी गई

अटेली नगरपालिका में हो रहे विकास कार्यों को लेकर कस्बे के संदीप नामक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई मांगी है। वार्ड-10 निवासी संदीप ने इस आरटीआई में 19 जून 2020 से पहले अलॉटेड टेंडर्स, वर्क्स में किन-किन ठेकेदारों की कार्य अवधि बढ़ाई तथा किन ठेकेदारों को भुगतान किया गया आदि जानकारी देने को कहा है।

इस अवधि से पहले के टेंडर की राशि का भुगतान की पूरी सूची व उसके पूर्ण होने की प्रतिलिपि मांगी गई है। इस अवधि के बाद कितने ठेकेदारों को भुगतान दिया गया उन सभी का बिल की की काॅपी, एमबी की नकल, रनिंग पेमेंट का विवरण उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

18 जून 2020 के बाद अटेली नपा की कितनी समान्य बैठक हुई, इन सभी का विवरण तथा उनमें पारित प्रस्ताव आदि जानकारी के अतिरिक्त नपा के 1 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक के अटेली नपा के सभी बैंकों के खातों की स्टेटमेंट की प्रतिलिपि भी मांगी गई है। आरटीआई मांगने वाले संदीप ने कहा कि इस सूचना के आधार पर अटेली नपा में हो रहे विकास कार्यों के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी।

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