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बैठक में निर्णय:जिले की सभी पालिका क्षेत्रों में बनेंगे वेंडिंग जोन

नारनौल2 दिन पहले
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जिला नगर आयुक्त डॉ. जेके आभीर ने मंगलवार को नगर परिषद स्थित जिला नगर आयुक्त कार्यालय में सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में वेंडिंग जोन के स्थान निर्धारित करने बारे चर्चा की। इसमें डीएमसी ने नारनौल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, सचिव तथा रूद्राभिषेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विक्रेताओं को निश्चित स्थान निर्धारित करने के निर्देश दिए।

कंपनी प्रतिनिधि ने बताया कि नगर परिषद नारनौल में बस स्टैंड, चितवन वाटिका; नगरपालिका अटेली में अनाज मंडी, बालाजी मंदिर और रेलवे स्टेशन के सामने, नगरपालिका महेन्द्रगढ़ में ओल्ड कोर्ट रोड, धर्मशाला रोड तथा ऑटो मार्केट; नगरपालिका कनीना में बस स्टैंड के पास सुभाष पार्क तथा नगरपालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ; नगर पालिका नांगल चौधरी में लोहार बस्ती, गांधी बाजार तथा जिंदल कॉलोनी आदि स्थानों को वेंडिंग जोन के तौर पर निर्धारित किए गए।

इस अवसर पर ईओ केके यादव, नगर परिषद सचिव अनिल कुमार, नांगल चौधरी नगर पालिका सचिव प्रदीप कुमार, चमनलाल, डॉ. जेके सैनी, वैभव शर्मा, अनु भारद्वाज, कविता राणा तथा जय बिहारी उपस्थित रहे।

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