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चेतावनी पत्र:नियमों को ताक पर रखकर छोटे बच्चों को भी बुलाया जा रहा स्कूल

नारनौल4 घंटे पहले
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  • निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं के अलावा अन्य कक्षाओं की भी हो रही पढ़ाई
  • सरकारी आदेशों की पालना न करने पर बीईओ ने जारी किया चेतावनी पत्र

कोरोनाकाल में स्कूल खोलने के दौरान निजी स्कूल संचालक/प्रबंधकों द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर बरती जा रही घोर लापरवाही पर खंड शिक्षा अधिकारी नारनौल ने कड़ा संज्ञान लिया है। बीईओ ने नारनौल ब्लाॅक के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य/मुख्याध्यापकों/प्रबंधकों को अपने स्कूलों में कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनुपालना सुनिश्चित नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई करने तथा आगामी कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को लिखने की चेतावनी दी।

बीईओ की ओर से सभी निजी स्कूल प्राचार्य/मुख्याध्यापक/प्रबंधकों को 11 नवंबर को प्रेषित किए पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त पत्र के माध्यम से पता चला है कि निजी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं के साथ-साथ अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी की गई हिदायतों (जिनकी ई-मेल सभी स्कूलों को भेजी जा चुकी है) के अनुसार समय-सीमा की पालना नहीं की जा रही है तथा न ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार सामाजिक दूरी की पालना की जा रही है, जो गंभीर चूक है तथा हिदायतों का उल्लंघन है।

इसलिए इस पत्र के माध्यम से आदेश दिए जाते हैं कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। भविष्य में यदि नियमों की उल्लंघना पाई जाती है या कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी तथा उच्चाधिकारियों को आगामी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। इसके लिए निजी स्कूल प्रबंधक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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