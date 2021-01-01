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बैठक:307 घोषणाओं में से 178 पूरी, 25 को बताया नॉट फिजिबल

रोहतक3 घंटे पहले
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  • जिला विकास भवन में हुई मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक

जिला में अब तक कुल 307 मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई है। इन घोषणाओं में से 178 विकास परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, 68 विकास परियोजनाओं पर काम जारी है। इस बारे में ये जानकारी बुधवार काे मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक के दाैरान सामने आई। बताया गया कि इनके अलावा जिले में 36 विकास परियोजनाएं लम्बित हैं।

इन घोषणाओं में से 25 घोषणाएं फिजिबल ही नहीं है। यानि इन घाेषणाओं काे सीएम की ओर से करवा ताे दिया गया है, लेकिन इसके हालातों काे पहले नहीं जांचा गया और बाद में इन्हें नाॅट फिजिबल की श्रेणी में डाल दिया गया है, इसके बाद जिले की 25 घोषणाएं पूरी नहीं हो सकेंगी।

इसके लिए अलग विकल्प तलाशे जाएंगे। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारी लम्बित विकास योजनाओं को शुरू करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें और जारी विकास परियोजनाओं की गति को बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करें कि यह विकास परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो।

मौजूदा स्टेटस को अपलोड करें अधिकारी : एडीसी

एडीसी महेंद्रपाल ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए कांफ्रेंस हॉल में अधिकारियों की बैठक ली। महेंद्रपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास परियोजनाओं के मौजूदा स्टेटस को अपलोड करें, ताकि इन विकास परियोजनाओं के बारे जानकारी मिल सके।

इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र धनखड़, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियन्ता भूपेंद्र सिंह, उप-सिविल सर्जन डॉ. केएल मलिक, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विजय लक्ष्मी नांदल, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. सुषमा नैन सहित लोक निर्माण विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विकास एवं पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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