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स्नेचिंग की 2 वारदातें:मॉडल टाउन में दो महिलाओं से पर्स लूट भागे 2 स्कूटी सवार

रोहतक2 घंटे पहले
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मॉडल टाउन में स्कूटी सवार दो स्नेचर दो दिन में दो महिलाओं से पर्स लूटकर फरार हो गए। स्कूटी सवार सीसीटीवी कैमरे में कैद हाे गए। दाेनाें पीड़िता की शिकायत पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सेक्टर-4 निवासी मंजू ने बताया कि मॉडल टाउन में उसकी कपड़े की दुकान है। बुधवार शाम 5 बजे वह अपनी दुकान मॉडल टाउन से सहेली के पास तिकोना पार्क मॉडल टाउन जा रही थी।

तिकोना पार्क के पास पहुंचते ही स्कूटी सवार दो युवक झपट्टा मार बैग छीनकर ले गए। बैग में एक पर्स था, जिसमें मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चांदी का पैंडल व दस हजार रुपए थे। वहीं, मॉडल टाउन निवासी महिला राजश्री ने बताया कि वह गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे घर से डाकखाने की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में स्कूटी सवार दो युवकों ने उससे पर्स छीन लिया। पर्स में 500 रुपए सहित अन्य कागजात थे।

पीसीआर ने किया पीछा, आरोपी गली में घुस फरार
महिला से पर्स छीनने की सूचना पर पुलिस की पीसीआर तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। इसी दौरान महिला ने इशारा करते हुए कहा कि यही आरोपी है। पुलिस पीसीआर ने स्कूटी सवार आरोपियों का पीछा किया तो आरोपी संकरी गलियों में निकल गए। इस कारण पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ सकी।

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