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6 साल बाद गिरफ्तार:दिल्ली के 2 युवकों ने ऑनलाइन बीमा पॉलिसी का झांसा दे युवक से ठगे थे साढ़े 13 लाख

रोहतकएक घंटा पहले
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पुलिस गिरफ्त में ठगी के आरोपी। - Dainik Bhaskar
पुलिस गिरफ्त में ठगी के आरोपी।

ऑनलाइन बीमा पॉलिसी करने के नाम पर साढ़े 13 लाख रुपए ठगी के मामले मे पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली के सेक्टर 17 द्वारका निवासी अरविंद और दिल्ली के सेक्टर 15 तारा नगर निवासी मयंक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया। जहां अदालत ने आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी कॉल सेंटर में नौकरी करते है। लोगों को नई नई पॉलिसी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे। ठगों ने 2014 से 2017 तक अलग-2 करीब 40 खातों में रुपयों की ट्रांजक्शन कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले एक कॉल सेंटर में जॉब करते थे।

थाना अर्बन एस्टेट प्रभारी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि सेक्टर एक निवासी एआर यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके के पास वर्ष 2014 में बीमा कंपनी एंजेल के नाम से नितिन गुप्ता का फोन आया। फोन करने वालों ने उन्हें बीमा पॉलिसी का झांसा देकर 13 लाख रुपए की ठगी की। खास बात ये कि इसमें कई शातिरों बार बार फोन कर पीड़ित को अपने झांसे में लिया और रुपए ठगते रहे।

पुलिस ने एआर यादव की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इसके बाद मामले की जांच करते हुए सेक्टर 1 चौकी प्रभारी एएसआई संजय की टीम ने छापेमारी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अभी ठगों के इस गिराेह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

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