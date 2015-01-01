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बार चुनाव आज:एसोसिएशन के 2267 मेंबर चुनेंगे अपना प्रधान, प्रमोद दलाल और पूर्व प्रधान उमेश भारद्वाज के बीच मुकाबला

रोहतक2 घंटे पहले
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बार चुनाव में प्रधान पद को लेकर इस बार एडवोकेट प्रमोद दलाल और पूर्व प्रधान उमेश भारद्वाज के बीच कड़ा मुकाबला है। मतदान शुक्रवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। बार चुनाव के लिए 6 बूथ बनाए गए हैं। इनमें एक आदर्श बूथ होगा। चुनाव अधिकार अरविंद श्योराण ने बताया कि 2267 वोटर बार चुनाव में वोटिंग करेंगे। शुक्रवार रात को ही परिणाम घोषित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए करीब 80 महिला व पुरुष पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। प्रशासन की ओर से डीडीपीओ नरेंद्र धनखड़ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

कोई भी नहीं बांटेगा विजिटिंग कार्ड

बार चुनाव अधिकारी अरविंद श्योराण ने बताया कि गुरुवार को सभी प्रत्याशियों की मीटिंग लेकर कोरोना महामारी को लेकर विजिटिंग कार्ड न बांटने के निर्देश दिए हैं।

आदर्श बूथ में 300 वकील बैठेंगे

छह बूथों में एक आदर्श बूथ बनाया गया है। इस बूथ में 300 सीनियर वकीलों की वोटिंग के लिए व्यवस्था की है। इसके अलावा बार के 33 लाइफ मेंबर बूथ में वोटिंग करेंगे।

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