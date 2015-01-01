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इनहांसमेंट का विवाद दोबारा गरमाया:सेक्टर-3 की इनहांसमेंट में जोड़ी सड़क की 24.48 एकड़ जमीन, दर भी ~5/मीटर बढ़ाई

रोहतक2 घंटे पहले
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  • पहले की री-कैलकुलेशन में हुडा ने सेक्टर-3 को 216.64 एकड़ में माना था विकसित

शहर में हुडा के सेक्टरों को लेकर 4 साल से इनहांसमेंट का विवाद दोबारा से गरमा गया है। इस बार विवाद सेक्टर-3 की इनहांसमेंट में सेक्टर-2,3,4,5 और 6 के लिए बनी सड़क की जगह को भी जोड़े जाने से शुरू हुआ है। सड़क की कुछ जमीन 24.48 एकड़ जमीन सेक्टर-3 की इनहांसमेंट में जोड़ी गई है।

इसके अलावा पहले के मुकाबले इनहांसमेंट की दर में भी करीब 5 रुपए प्रति मीटर का इजाफा कर अब इसे 374.62 रुपए प्रति मीटर किया गया है। जबकि सेक्टरवासी री-कैल्कुलेशन में ये दर 123.72 रुपए प्रति मीटर करने की मांग करते रहे हैं। हुडा की इस कार्रवाई पर सेक्टरवासियों ने अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। सीनियर सिटीजन की ओर से इस बारे में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और पीएमओ को जरूरी साक्ष्यों के साथ शिकायत की गई है। सेक्टर वासियों का आरोप है कि चौथी बार की गणना में हेरफेर किए जाने से सारे आंकड़े उलट गए हैं। इससे प्लाटधारकों में आक्रोश है।

तीसरी कैलकुलेशन में भी जमीन हटाई पर दर बढ़ा दी थी

सेक्टर-3 निवासी सीनियर सिटीजन उमेद सिंह ने हुडा के वाइस चेयरमैन को भेजे पत्र में बताया है कि सेक्टरों में इनहांसमेंट की री-कैल्कुलेशन का मामला 2017 से चल रहा है। लेकिन अभी तक हुडा विभाग की ओर से सही ढंग से री-कैल्कुलेशन की नहीं गई है। सेक्टर-3 में 24 मार्च 2017 को 232.07 एकड़ जमीन पर गणना कर सेक्टर वासियों को 317.38 प्रति मीटर की दर से वसूली के लिए नोटिस दिए। अवलोकन के बाद इस पर आपत्ति दर्ज करवाने पर पुनः 30 अप्रैल 2018 को 202..99 एकड़ की गणना तो कर दी गई। लेकिन 29.08 एकड़ जमीन घटने के बाद जो दर 201.61 रुपए प्रति मीटर बनती है, उसे 335.76 प्रति मीटर कर दिया गया।

नई कैलकुलेशन को मंजूरी के लिए हुडा ने मुख्यालय भेजा प्रस्ताव

नए री- कैलकुलेशन में सेक्टर -3 के लिए अधिग्रहण की गई जमीन की जगह अन्य नई जमीन को जोड़ कर 309.52 की बजाए 369.13 एकड़ पर गणना करके 123.72 रुपए प्रति मीटर के स्थान पर 374.62 रुपए प्रति मीटर निर्धारित कर स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजकर नए विवाद को जन्म दिया जा रहा है। इसमें 24.48 एकड़ नई जमीन को शामिल किया गया है जो सेक्टर- 2, 3, 4, 5 और 6 के रोड के लिए16 दिसंबर 2004 में अधिग्रहण हुई थी। इस सड़क का लाभ सेक्टर तीन निवासियों के अलावा अन्य शहरवासी व प्रदेश के लोग भी लाभ उठा रहे हैं।

104.20 प्रति मीटर पर बनी थी सहमति, अब बगैर आपत्ति सुने प्रस्ताव मुख्यालय भेजा

सेक्टर वासियों का आरोप है कि चौथी बार की री-कैल्कुलेशन को लेकर हुडा की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के लिए नए नोटिस भी जारी नहीं किए गए। सेक्टर वासियों के अनुसार तीसरी बार 309.52 एकड़ जमीन पर गणना कर सेक्टर -3 को 202.99 एकड़ की बजाय 216.64 एकड़ पर विकसित मानते हुए 123.72रुपए प्रति मीटर दर निर्धारित की गई थी। इस दौरान सेक्टर वासियों से विचार-विमर्श के बाद 104.20 प्रति मीटर की दर से री-इनहांसमेंट पर सहमति बनी। लेकिन विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा चौथी बार सेक्टर -03 के लिए अधिग्रहण की जमीन की बजाय अन्य नई जमीन को जोड़कर 309.52 की बजाय 369.13 एकड़ पर गणना करके 123.72 रुपए प्रति मीटर की बजाए 374.62 रुपए प्रति मीटर निर्धारित कर स्वीकृति के लिए मुख्यालय को भेजा गया है।

विवाद की वजह बनी सड़क

वर्ष 2004 में सेक्टर 2,3,4,5 और सेक्टर 6 की सड़क के लिए 48.50 एकड़ जमीन अधिगृहीत की गई थी। यह सड़क राजीव गांधी स्टेडियम के सामने से होती हुई सोनीपत रोड पर बोहर नाके को जोड़ती है। इस सड़क का इस्तेमाल सेक्टर-3 के निवासियों के अलावा शहर व प्रदेश वासी करते हैं। इसके बावजूद री कैलकुलेशन के समय इसके 24.48 एकड़ नई जमीन को सेक्टर-3 के रकबे में जोड़ दिया गया। इसी क्रम में 7 एकड़ सेक्टर -1 के लिए अधिग्रहित की जमीन और 2.10 एकड़ सेक्टर 4 एक्सटेंशन के लिए अधिग्रहण हुई जमीन को इसमें जोड़ा गया है।

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