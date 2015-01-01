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कोविड-19:कोरोना के 37 नए केस, अब जिले में 500 सक्रिय मरीज, इनमें से 29 गंभीर

रोहतक2 घंटे पहले
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सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने पहुंचीं सरकारी स्कूल की छात्राएं।
  • कम हो रहा संक्रमण का दायरा, रिकवरी दर अब 94.57%

कोरोना की दूसरी लहर बीतने का असर अब नजर आने लगा है। कोरोना के केस अब काफी हद तक कम होने लगे हैं। फिर भी गुरुवार को 37 नए केस सामने आए। जिले में अब 500 सक्रिय केस बचे हुए हैं। इनमें से 29 की हालत गंभीर है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है। इसके अलावा, जिले में 471 मरीजों को घर पर आइसोलेट किया है। चूंकि इनमें लक्षण भी कम है। वे ज्यादा गंभीर की श्रेणी में भी नहीं है।

इस कारण अब कोरोना केसों की सक्रियता दर 5.19 फीसदी पर पहुंच गई है। रिकवरी दर में भी सुधार हुआ है। अब मरीजों की सेहत में सुधार होकर ठीक होने की दर 94.57 फीसदी पर पहुंच गई है। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने विशाल नगर, रामगोपाल काॅलोनी, सेक्टर-1, इन्द्रप्रस्थ सोसायटी वार्ड 9 में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।

इन कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, कवारंेटाइन, आइसोलेशन व सामाजिक दूरी व जनस्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीमें कंटेनमेंट जोन में हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्केनिंग करेगी।

यहां मिले नए केस
ओमेक्स सिटी में 38 वर्षीय सहायक प्रोफेसर, रूड़की में 18 वर्षीय छात्रा, किलोई में 16 वर्षीय छात्र, किलोई में 65 वर्षीय वृद्धा, एकता कॉलोनी में 39 वर्षीय सरकारी कर्मचारी, सेक्टर-3 में 63 वर्षीय बुजुर्ग, सेक्टर-3 में 61 वर्षीय वृद्धा, कंसाला में 36 वर्षीय महिला, गांधी नगर में 55 वर्षीय महिला, लाढ़ोत रोड पर 47 वर्षीय महिला, भाली आनंदपुर में 14 वर्षीय छात्र, मोखरा में 25 वर्षीय युवक, तेज कॉलोनी में 15 वर्षीय छात्रा, पुराने हाउसिंग बोर्ड में 45 वर्षीय प्राइवेट कर्मचारी संक्रमित मिले हैं।

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