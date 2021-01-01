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नया मामला:सैनी शिक्षण संस्था में चुनाव के लिए मांगे 4 मोबाइल टायलेट, निगम ने दो हजार सिक्योरिटी राशि के साथ टायलेट फीस मांगी

रोहतक3 घंटे पहले
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सैनी शिक्षण संस्था में चुनाव की व्यवस्थाओं के बीच अब मोबाइल टायलेट लगवाने को लेकर नया मामला सामने आया है। संस्था में निर्वाचन अधिकारी की ओर से 7 फरवरी को होने वाले कॉलेजियम चुनाव के लिए चार मोबाइल टायलेट की व्यवस्था करवाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा था। लेकिन नगर निगम की ओर से जवाब दिया गया है कि संस्था में मोबाइल टायलेट के लिए प्रति टायलेट 500 रुपए फीस और दो हजार रुपए सिक्योरिटी राशि जमा करवाई जाए।

इसके बाद व्यवस्था करवा दी जाएगी। निर्वाचन अधिकारी जेपी सैनी ने बताया कि संस्था में चुनाव के दिन काफी मतदाता वोट डालने के लिए आएंगे। ऐसे में यहां पर व्यवस्था बनवाने के लिए इस तरह की चिट्ठी लिखी गई है। अब फीस को लेकर गुरुवार को फैसला किया जाएगा।

निर्वाचन अधिकारी जेपी सैनी ने बताया कि बुधवार को संस्था में चुनाव की तैयारियों के चलते बैलेट पेपर की एक-एक डमी कॉपी प्रत्याशियों को दी गई है। जिससे कि वे पहले से अपने प्रचार को लेकर तैयारी कर सकें और किसी तरह की उलझन ना रह सके। इस दौरान उनके साथ चुनाव सलाहकार पूर्व तहसीलदार शिवकुमार सैनी भी साथ रहे।

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