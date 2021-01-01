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  • 4 People Of The Complainant Family Will Conduct Polygraph Test To Solve The Mystery Of Theft Of 40 Lakh In Adarsh Nagar

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40 लाख की चोरी का मामला:मिस्ट्री बनी आदर्श नगर में हुई 40 लाख की चोरी को सुलझाने के लिए शिकायतकर्ता परिवार के 4 लोगों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट

रोहतक2 घंटे पहले
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आदर्श नगर में 18 मार्च 2018 को मदनलाल के मकान से 40 लाख रुपए की नकदी और गहने चोरी मामले में नया मोड़ आ गया। दो साल दस महीने से पुलिस इस मामले में चोर तक नहीं पहुंच पा रही है। मामले में पुलिस ने कोर्ट में पीड़ित परिवार का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की याचिका लगाई थी।

इस पर अब काेर्ट ने शिकायतकर्ता समेत परिवार के अन्य सदस्यों के पोलीग्राफी टेस्ट करवाने आदेश दिए हैं। सोमवार को पुलिस शिकायतकर्ता मदनलाल, उसकी पत्नी संतोष, बेटे पुनीत और दामाद अंकित का मधुबन में पोलीग्राफी टेस्ट करवाएगी। इस मामले की फिलहाल सांपला डीएसपी नरेंद्र कादयान और सीआईए टू इंचार्ज नरेश राठी के के नेतृत्व में एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी चारों को सोमवार को अपने साथ लेकर मधुबन में पोलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए लेकर जाएगी।

सीएम के आदेश पर हुई थी एसआईटी गठित

अगस्त 2020 में सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में आदर्श नगर में 40 लाख रुपए की चोरी का मामला लाया गया था। इसके बाद सांपला डीएसपी नरेंद्र कादयान के नेतृत्व में मामले की जांच सौंपी गई थी। डीएसपी सांपला और सीआईए टू की टीम ने मामले में जांच के दौरान पर हर पहलू पर जांच करने के बाद शक के घेरे में शिकायतकर्ता पक्ष आया। इसके बाद कोर्ट से शिकायतकर्ता व उसके परिजनों का पोलीग्राफी टेस्ट करवाने की मांगी की।

सीआईए थ्री और थाना पीजीआई पुलिस ने की थी शुरुआती जांच : आदर्श नगर में मकान से 40 लाख रुपए की चोरी मामला रोहतक पुलिस को उलझाए हुए है। सीआईए थ्री और पीजीआई थाना की संयुक्त टीम ने इस मामले की शुरूआती जांच की थी। जांच में पुलिस ने आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किए थे। कैमरों में कैद संदिग्धों से पूछताछ की मगर पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने मदनलाल और रामसिंह के परिवार से भी बातचीत की, मगर कोई हल नहीं निकल पाया।

पड़ोसी राम सिंह ने रखे थे मदनलाल के घर 40 लाख रुपए : आदर्श नगर के मदनलाल शर्मा एमडीयू के एक्सईएन विभाग में तैनात हैं। 18 मार्च 2018 को मदनलाल के घर पर उनके पड़ोसी सरदार रामसिंह ने 40 लाख रुपए की नकदी रखी थी। रामसिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली गए थे। 19 मार्च की सुबह मदनलाल ड्यूटी पर चले गए, जबकि उनकी पत्नी पीजीआई में अपने किसी परिचित से मिलने के लिए चली गई। वापस आई तो घर से 42 लाख व गहने चोरी का पता चला। रामसिंह को ये पैसे उनकी किसी रिश्तेदार ने रखने के लिए दिए थे क्योंकि उसे बाहर जाना था।

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