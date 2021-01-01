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जाट सभा के चुनाव:जाट सभा के 48 प्रत्याशियों को बांटे चिह्न, साइकिल, छतरी और तराजू में टक्कर

राेहतक3 घंटे पहले
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जाट सभा के चुनाव काे लेकर बुधवार काे चुनाव चिन्ह का वितरण किया गया। निर्वाचन अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि सभा में 105 में से अब सिर्फ 23 वार्ड में ही चुनाव करवाया जाना है। इसके लिए बुधवार को चुनाव चिह्न प्रत्याशियों को दिए गए।

संस्था में अब 48 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। इनमें 21 वार्डों में 2-2 प्रत्याशी हैं और दो वार्ड यानि 11 और 95 नंबर वार्ड में तीन-तीन प्रत्याशी हैं। यहां पर प्रत्याशी की ओर से दी गई पहली वरियता को ही मौका दिया गया और पहले नंबर के प्रत्याशी को साइकिल और दूसरे नंबर के प्रत्याशियों को छतरी का चुनाव चिन्ह दिया गया है।

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन दो वार्ड में तीन-तीन प्रत्याशी हैं, उनमें तराजू का चुनाव चिह्न तीसरे प्रत्याशी को दिया गया है। जाट भवन में बनी जाट सभा में कॉलेजियम सदस्यों के लिए चुनाव 21 फरवरी को करवाया जाएगा। सभा के 82 वार्ड में सर्वसम्मति बन चुकी है। सभा की कुल 1351 वोट हैं। इनमें से अब सिर्फ 300 मतदाता ही चुनाव में वोट का प्रयोग कर सकेंगे।

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