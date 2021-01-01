पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:फाइनेंसर के साथ मारपीट मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

राेहतक3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

चिड़ी में ढाबे के पास फाइनेंसर के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान गिरावड़ निवासी नीरज, उमेद, प्रवीन और मदीना निवासी अनु,गीता कॉलोनी गोहाना निवासी अमित को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश करेगी।

26 जनवरी को गांव चिड़ी के अमित ने थाना लाखनमाजरा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह दिल्ली में फाइनेंस का काम करता है। 23 जनवरी को करीब रात साढ़े 12 बजे अपनी कार में रोहतक से अपने गांव चिड़ी जा रहा था।

रास्ते में लाखनमाजरा से चिड़ी रोड पर पास सैनी ढाबा के पास पहुंचा तो कार के आगे युवकों ने कार अड़ा दी। इसके बाद कार से तीन युवक उतरकर आए। उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उससे एक लाख रुपए, सोने की चेन और एक मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser