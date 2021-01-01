पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • Rohtak
  • A New Corona Case Was Found In The District, The Health Department Will Go To Private Schools And Conduct A Cavity Test

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना का घर रहा ग्राफ:जिले में कोरोना का एक नया केस मिला, निजी स्कूलाें में जाकर काेविड टेस्ट करेगा स्वास्थ्य विभाग

रोहतकएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना के घटते ग्राफ के बीच आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी एक अच्छी खबर है। अब स्वास्थ्य विभाग स्कूल खुलने के बाद एक बार फिर से विद्यार्थियों की सेहत को लेकर अभियान चलाने जा रहा है। इसी कड़ी में कोविड-19 की जिला नोडल टीम निजी स्कूलों में विद्यार्थियों का कोविड टेस्ट करने का अभियान चला रही है। बुधवार से अभियान की शुरूआत कर दी गई है।

बुधवार को जिला नोडल टीम के अधिकारी डॉ. तरुण की अगुवाई में सैंपलिंग टीम ने दिल्ली रोड स्थित इंडस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कैंप लगाकर 450 विद्यार्थियों के सैंपल एकत्रित कर लैब में जांच के लिए भेजे। गुरुवार को टीम मायना गांव के सरकारी स्कूल और जींद रोड स्थित एमजीएन स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों के कोरोना सैंपल लिए जाएंगे।

कोविड 19 के जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजबीर सभरवाल ने बताया कि बुधवार को जिले में कोरोना का एक नया केस मिला है। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 25 मरीज पर पहुंच गई है। जिले में पूरे दिन में टीम ने 1104 लोगों की सैंपलिंग की है। जिले में अब तक 153 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। जिले मेंं ओवरऑल कोविड पाॅजिटिविटी दर 4.60 फीसदी और रिकवरी रेट 98.55 फीसदी दर्ज किया जा चुका है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser