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तिरंगा सम्मान यात्रा:अभाविप ने शहर में तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली

रोहतक2 घंटे पहले
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अशाेका चाैक पर तिरंगा यात्रा निकालते एबीवीपी छात्र संगठन के सदस्य। - Dainik Bhaskar
अशाेका चाैक पर तिरंगा यात्रा निकालते एबीवीपी छात्र संगठन के सदस्य।

अभाविप की ओर से रविवार को तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर गत दिनों लाल किले की घटना की निंदा की गई। संगठन के प्रदेश सह मंत्री सन्नी नारा ने बताया कि तिरंगे के सम्मान में यात्रा में शामिल बाइक पर सवार लोग अंबेडकर चौक से होते हुए दिल्ली बाईपास पहुंचे। जहां एमडीयू के गेट नंबर दो पर यात्रा का समापन किया गया।

जिला संयोजक हरिओम पंडित व महानगर मंत्री आकाश मायना, रमन शर्मा प्रांत संयोजक, रिंकू मेहरा, पुष्पेंद्र यादव, पंकज शास्त्री, रूपेश, श्रीओम, दीपक, लक्ष्य शर्मा, विकास पहलवान, मनीष, विकास मिश्रा, गुलशन, नितेश, अमन, प्रिंस मल्होत्रा, हिना ग्रोवर, दिव्य, साक्षी, सुनीता आदि मौजूद रहे।

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