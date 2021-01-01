पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:पिस्तौल के बल पर कार छीनने की वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्तार

रोहतक3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दिल्ली बाईपास के नजदीक पिस्तौल के बल पर कार छीनने की वारदात में शामिल आरोपी जींद के किलाजफरगढ़ के संजीत उर्फ केडी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। जहां अदालत ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

पीजीआई थाना प्रभारी राजू सिंधू ने बताया कि एकता कॉलोनी निवासी मोहित ने14 जनवरी को दो युवकों द्वारा पिस्तौल के बल पर सैंट्रो कार छीनने का आरोप लगाया था। एसआई रोशनलाल की टीम ने छापेमारी करते हुए आरोपी वारदात में फरार चल रहे आरोपी संजीत उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser