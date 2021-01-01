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फायरिंग का आरोप:दुष्कर्म के मामले में पैरोल पर आए सजायाफ्ता पर लगाए फायरिंग के आरोप, केस दर्ज

रोहतक2 घंटे पहले
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दुष्कर्म मामले मे सजा काट रहे युवक पर दुष्कर्म पीड़िता के भाई ने फायरिंग का आरोप लगाया है। इस मामले में थाना पुरानी सब्जी मंडी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक युवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पड़ोस के ही युवक ने उसकी बहन का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। जहां अदालत ने आरोपी 20 साल की सजा सुनाई हुई है। हाल में आरोपी पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ है। आरोप है कि 23 जनवरी को आरोपी ने हवाई फायरिंग की। इसके बाद खुद ही शिकायतकर्ता के खिलाफ थाना पुरानी सब्जी मंडी में केस दर्ज करवा दिया। पीड़ित ने उनके खिलाफ दर्ज केस को कैंसिल करने की मांग की। थाना पुरानी सब्जी मंडी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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