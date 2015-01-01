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  • Along With Sugar, Molasses And Sugar Will Also Be Produced In The Mills, Cultivate Vegetables Along With Sugarcane.

रोहतक मिल के 65वें पिराई सत्र का शुभारंभ:मिलों में चीनी के साथ गुड़ व शक्कर का भी होगा उत्पादन, गन्ने के साथ सब्जियों की भी खेती करें

रोहतकएक घंटा पहले
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चीनी मिल में पेराई सत्र के शुभारंभ पर हवन में शमिल डॉ. बनवारी लाल व अन्य।

सहकारिता एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. बनवारी लाल शनिवार काे दी हरियाणा सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के 65वें पेराई सत्र का शुभारंभ करने के बाद उपस्थित किसानों व मिल स्टाफ के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केवल चीनी के उत्पादन से काम चलने वाला नहीं है।

इसलिए सहकारी मिलों को लाभ में लाने के लिए अन्य कार्य भी करने होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने सहकारी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन करने का भी निर्णय लिया है। गुड़ व शक्कर पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में पलवल, महम व कैथल की मिलों में चीनी के साथ-साथ ऑर्गेनिक गुड़ व शक्कर का भी उत्पादन आरंभ होगा।

राज्य के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि हरियाणा में गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। वहीं डीसी एवं चीनी मिल के अध्यक्ष कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि मिल में किसानों का आवागमन बिना भाई-भतीजावाद के होना चाहिए। अगर मिल में बीच में कोई रुकावट आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

किसानों को 156 करोड़ का किया भुगतान: एमडी
मिल के प्रबंध निदेशक मानव मलिक ने बताया कि पिछले पेराई सत्र में किसानों को 156 करोड़ रुपए की गन्ना राशि का भुगतान किया। 13 करोड़ 75 लाख रुपए की बिजली का निर्यात किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मिल ने 5 किलोग्राम व एक किलोग्राम की छोटी पैकिंग में चीनी उपलब्ध करवाई। इसके अलावा इक्षु के नाम से 5 ग्राम चीनी के सैशे का उत्पादन किया। 90 लाख रुपए की बगास की बचत की गई। गन्ने की अगेती किस्म का क्षेत्रफल बढक़र 94 प्रतिशत हुआ। मिल परिसर में चीनी विक्रय केंद्र की शुरुआत की गई। विक्रय केंद्र पर बहुत ही कम समय में 1.5 करोड़ रुपए की चीनी की बिक्री की गई।

माेखरा राेज के मनजीत लाए सबसे पहले ट्राॅली

ट्राॅली के माध्यम से गन्ना लाने में गांव मोखरा रोज के मनजीत सिंह प्रथम रहे और दूसरा स्थान इसी गांव के दीपक कुमार को मिला। बैलगाड़ी से गन्ना लाने में भाली के मनदीप प्रथम स्थान पर रहे जबकि दूसरा स्थान गांव गद्दी खेड़ी के राम तीर्थ को मिला। ट्रक से गन्ना लाने में मोखरा के राजा पहले स्थान पर है, जबकि दूसरा स्थान दुजाना के काला को मिला।

इन सभी को मुख्य अतिथि डॉ. बनवारी लाल ने शाॅल भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शुगर फेड के एमडी शक्ति सिंह, मिल के निर्वाचित निदेशक वेदपाल, वजीर सिंह, सूर्य प्रकाश, विजेंद्र सिंह, मोहन सिंह, गुगन सिंह एडवोकेट के अलावा भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय बंसल, भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश भाटिया, दिनेश घिलौड़, रणवीर ढाका, धर्मबीर शर्मा, मंडल अध्यक्ष गुलशन दुआ, आंवल के सरपंच अनिल व नगर पालिका कलानौर के वाइस चेयरमैन सुनील कत्याल आदि मौजूद रहे।

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