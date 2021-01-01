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सख्ती:कोख के कातिलों पर आंगनबाड़ी वर्कर भी रखेंगी नजर, विभाग को देंगी सबूत

राेहतक2 घंटे पहले
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  • पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले सेंटरों पर सख्ती के लिए स्वास्थ्य विभाग का प्लान

अब नए साल 2021 में भ्रूण लिंग जांच के खेल ज्यादा आगे ना बढ़ सकें, इसके लिए पीएनडीटी की नोडल टीम डायग्नोस्टिक सेंटरों पर सख्ती करने के लिए नया एक्शन प्लान बनाने में जुटी है। अधिकारी के अनुसार अब नए प्लान के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कार्यरत मौजूद आंगनबाड़ी वर्कर्स से भ्रूण लिंग जांच करने और करवाने वालों का इनपुट लिया जाएगा। आशा वर्कर्स को गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होने तक सभी रिकार्ड रखने और गर्भावस्था की स्टेज से लेकर डिलीवरी तक पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है।

सिविल सर्जन कार्यालय के अधिकारी बताते हैं कि पिछले तीन सालों में जिले में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 913 लड़कियों का आंकड़ा पहुंच गया है।

कोरोना काल में सिविल सर्जन कार्यालय की नोडल टीम ने पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर भ्रूण लिंग जांच करने वाले छह डायग्नोस्टिक सेंटरों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इनमें से करीब 70 फीसदी छापेमारी में सेंटर संचालकों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।

5 साल में तीन राज्यों के 61 सेंटरों में रोहतक की टीम कर चुकी है रेड: पीएनडीटी सेल के अधिकारी ने बताया कि पिछले 5 साल में हरियाणा, दिल्ली, यूपी राज्यों के शहरों में 61 स्थानों पर भ्रूण लिंग जांच किए जाने की शिकायत मिलने पर छापेमारी की। दोषी पाए गए डायग्नोस्टिक सेंटरों के संचालकों पर पीएनडीटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि भ्रूण लिंग जांच के खेल अधिकांश तौर पर रोहतक, सोनीपत, जींद, भिवानी, झज्जर हिसार व दादरी जिले में मिलते थे। लेकिन 5 साल में लगातार छापेमारी होने की वजह से अब इन जिलों में भ्रूण लिंग जांच के केस कम मिल रहे हैं।

पिछले 6 सालों में प्रदेश में 30 हजार बच्चियों को बचाया गया है। छह साल में प्रत्येक जिले में औसतन 227 बेटियां बचाई गईं हैं। वर्ष 2019 में जिले के रिठाल फौगाट गांव में लिंगानुपात को बढ़ावा देने में नंबर वन स्थान पर रखा गया है। नए सत्र के लिए नए सिरे से एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। फिलहाल सभी डायग्नोस्टिक सेंटरों के संचालकों से अपील है कि वो पीएनडीटी एक्ट के तहत निर्धारित नियमों का उल्लंघन ना करें और एक्ट के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई से बचे रहें।
डॉ. विकास सैनी, नोडल अधिकारी, पीएनडीटी सेल, रोहतक।

जिलावासी विशेषकर महिलाओं से अपील है कि वो उन लोगों को एक्सपोज करने को आगे आएं जो लड़के और लड़कियों में भेद बता कर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स का समाज में एक मजबूत नेटवर्क है और उनकी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या रोकने में आंगनबाड़ी वर्कर अहम भूमिका निभा सकती है। गर्भपात के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को दोष देकर महिलाएं स्वयं को भ्रमित करने का काम करती हैं।

कैप्टन मनोज कुमार, जिला उपायुक्त, रोहतक

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