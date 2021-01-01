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योजना:आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए करें आवेदन : डीसी

रोहतक2 घंटे पहले
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  • लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना क्रियान्वित

लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए सरकार ने आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। यह जानकारी रविवार को जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपए तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार की राशि दी जाती है। इस योजना में लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूरे होने पर ब्याज सहित देय होगी। बशर्ते कि लाभार्थी लड़की अविवाहित हो।

इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आवेदन फार्म के साथ लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर, (लड़की अथवा माता या पिता) आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी के पास जमा कराना होगा। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में सुधार में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग व समाजसेवी संस्थाओं के साथ-साथ प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी कारगर सिद्ध होती है।

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