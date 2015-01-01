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धूलम धूल शहर:पांच दिन में फिर टूटा रिकॉर्ड, एक्यूआई 424, प्रशासन के प्रदूषण को कम करने के दावे कागजों तक सिमटे

रोहतक2 घंटे पहले
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वाहनों की आवाजाही से उड़ती धूल।

शहर में एक बार फिर प्रदूषण के स्तर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 424 प्रति घन मीटर पर पहुंच गया। यह सीजन का सबसे ज्यादा एक्यूआई है। इसका कारण प्रदूषण रोकने के लिए अभी तक सरकारी स्तर पर भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहां तक की एनजीटी की गाइडलाइन को साइडलाइन कर खुद सरकारी विभागों में निर्माण प्रोजेक्ट शहर में धूल उड़ा रहे हैं। सरेआम नियम टूट रहे हैं।

पराली और पटाखों पर ही प्रदूषण का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जबकि शहर की हवा जहरीली करने में काफी हद तक निर्माण कार्यों पर कोई रोक टोल नहीं है। एक महीने में अब तक जिले में पराली जलने के मामले भी तीन ही आए हैं। इसी का परिणाम है कि मात्र दो दिन में ही दूसरी बार एक्यूआई का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। इससे पहले 5 नवंबर को 410 दर्ज किया गया था।

शनिवार सुबह हालात यह रहे कि दृश्यता 800 मीटर ही रह गई थी। शुक्रवार सुबह लाेग साेकर जागे ताे आसमान में हल्की धुंध छाई मिली। लाेग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह फाॅग है या स्माॅग। सुबह से ही हल्के स्मॉग की चादर छाई रही जो दोपहर बाद तक धुएं के तौर पर महसूस की गई। प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। शुक्रवार सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 पहुंच गया जो शाम 4 बजे सबसे ज्यादा यानि 424 व शाम 6 बजे 422 दर्ज किया गया। यह गंभीर की श्रेणी में आता है।

हवा में नमी कम हुई तो कम होगी परेशानी

शनिवार को दिन में हवा की गति भी दो किलोमीटर प्रति घंटा रही। हवा की गति कम होने से प्रदूषण के कण वातावरण में एक ही जगह पर ठहर गए हैं। ऐसे ही हालात रहे तो 14 नवंबर दीपावली तक स्थिति में सुधार की संभावना नहीं बन रही है। हवा में नमी की मात्रा बढ़ने पर राहत मिल सकती है। नवंबर माह शुरू होते ही हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले भी सीजन का सबसे ज्यादा पीएम 2.5 का स्तर 410 पर पहुंच गया था। स्माॅग के साथ फाॅग मिल जाने के कारण सुबह से रात तक हल्का धुआं छा रहा है। इस कारण लोगों को आंखाें में जलन और सांस लेने में मुश्किल हाे रही है।

हवा की गति ने अटकाई सांसें

वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. डीपी दूबे का कहना है कि हवा की गति कम होने के कारण ऐसे हालात बने हुए हैं। शनिवार को दो किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही हवा चली, इसके चलते ऊपरी हवा में वायुदाब होने के चलते प्रदूषण ठहर गया है। यह धूप के कारण हल्का होकर उड़ने लगता है।

अभी सरकारी धूल बढ़ा रही परेशानी

  • इसी तरह पाॅवर हाऊस के पास बनाई जा रही दुकान का निर्माण कार्य चला रहा है। यहां पर भी अभी तक निर्माण कार्यों पर हरी पल्ली को ढका नहीं गया है, ताकि उड़ती हुई धूल को रोका जा सके। जबकि ग्रैप की ओर से निर्माण कार्याें के लिए आदेश जारी किए गए थे कि निर्माण कार्याें में प्रदूषण को कम करने के लिए ढका जाना चाहिए।
  • दिल्ली राेड पर बाबा मस्तनाथ विवि के सामने सीवर लाइन डालने के लिए खुदाई की जा रही है। प्रदूषण का स्तर पर बढ़ने के बाद भी यहां पर अभी तक कोई नियमों की पालना नजर नहीं आती। यहां पर जेसीबी के जरिए खुदाई कर दिनभर धूल उड़ती है।
  • दिल्ली राेड तिलियार झील के आगे सीवर लाइन डालकर सड़क के गड्ढे बंद किए हुए है। यहां पर अभी सड़क टूटी हुई है और दिनभर यहां से वाहन गुजरने के दाैरान धूल उड़ती रहती है।
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