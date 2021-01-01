पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:श्मशान घाट में जेब तराशी का आराेपी विक्रम गिरफ्तार

रोहतक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने गांव खरकड़ा निवासी शहीद जोगिंद्र के अंतिम संस्कार के दौरान हुई जेब तराशी की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जींद जिले के गांव गांगोली निवासी विक्रम के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

महम थाना प्रभारी कुलबीर सिंह ने बताया कि गांव खरकड़ा निवासी जगबीर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह फिलहाल अस्थल बोहर कॉलोनी में रहता है। 29 जनवरी को वह अपने भतीजे शहीद जोगिंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने गांव खरकड़ा आया था।

अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ में अज्ञात युवक ने जगबीर की जेब से 20 हजार रुपए चोरी कर लिए। इसके अलावा अज्ञात युवक ने खरकड़ा निवासी सोनू की जेब से भी 8500 रुपए चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। एसआई सोनू की टीम ने जांच के दौरान 30 जनवरी को गांगोली निवासी विक्रम को गिरफ्तार किया है। दोनों वारदातों को आरोपी विक्रम ने ही अंजाम दिया था। आरोपी से चोरीशुदा रुपए बरामद हुए है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser