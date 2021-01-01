पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ज्ञापन तैयार:व्यापारी 1 को सीएम व हुडा को भेजेंगे ज्ञापन, पुरानी शुगर मिल की जमीन में काठमंडी शिफ्टिंग मामला

रोहतक2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
काठमंडी पंचायत के पदाधिकारी बैठक करते हुए। - Dainik Bhaskar
काठमंडी पंचायत के पदाधिकारी बैठक करते हुए।

पुरानी शुगर मिल की जमीन में काठमंडी शिफ्टिंग में मामले में झज्जर रोड रेलवे ओवरब्रिज पार की काठमंडी के दुकानदारों, कारोबारियों ने लिखित ज्ञापन तैयार किया है। इसे 1 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर और हुडा के शीर्ष अधिकारियों को भेजेंगे।

ज्ञापन में हुडा विभाग की ओर से तीन गुना कीमत व प्लाटों की सीमित बोली की प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है। काठमंडी पंचायत समिति कार्यालय में प्रधान उमेद सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें मार्केट शिफ्टिंग के हर पहलू पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से तय किया कि काठमंडी के सभी दुकानदारों को प्लाट मिलना जरूरी है।

हुडा विभाग की ओर से ऐसा प्लान तैयार किया जाना चाहिए, ताकि एक भी दुकानदार प्लाट से वंचित नहीं होना चाहिए। साथ ही अधिकतम 9 से 10 हजार रुपए प्रतिवर्ग गज के हिसाब से ही दुकानदार प्लाट की कीमत दे सकेंगे। बैठक में कोषाध्यक्ष पिंकी यादव, उप प्रधान रामनिवास, गोपाल राय, केशवराम गर्ग, विनोद, योगेश कुमार, महेश, मुकेश, ओम प्रकाश आदि दुकानदार मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser