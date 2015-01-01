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  • Calling And Saying Your Pandit Is Speaking, The Person Has To Pay Money On Paytm, By Speaking, He Loses The Woman For 40 Thousand

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एक ठगी ऐसी भी:फोन कर कहा-आपका पंडित बोल रहा हूं, जानकार को पेटीएम पर पैसे देने हैं बोलकर महिला को लगाया 40 हजार का चूना

रोहतक2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।

शातिर ने महिला के पास फोन कर अपने को पड़ोस के मंदिर का पुजारी बताकर 39 हजार 999 रुपए ठग लिए। शातिर ने फोन कर पेटीएम में पैसे मंगवाने की बात कहकर क्यूआर कोड स्कैन करवाया। इसके बाद अकाउंट से दो बार में रुपए निकाल लिए। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। जनता कॉलोनी निवासी रोहित जैन ने बताया कि 14 दिसंबर को उसकी मां पूजा जैन के पास व्यक्ति का फोन आया था।

फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं पंडित जी बोल रहा हूं। मां ने कहा कि आप कौन पंडित बोल रहे हो। शातिर ने कहा कि आपके पड़ोस वाले मंदिर से पंडित बोल रहा हूं। आप मेरी मदद कर दो। मेरे पैसे आने हैं। आप अपना पेटीएम नंबर दे दो उसमें डलवा दूंगा। आपसे मैं पैसे ले लूंगा। पूजा जैन ने अपने बेटे रोहित जैन को फोन कर पंडित की मदद करने को कहा।

शातिर ने रोहित के पास फोन कर कहा कि आपके सोशल मीडिया ग्रुप पर क्यूआर कोड भेजा है। इसे स्कैन करो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। शातिर ने दो बार क्यूआर कोड भेजकर रोहित के अकाउंट से दो बार में 39 हजार 999 रुपए निकाल लिए। रोहित ने फोन कर उसके अकाउंट से पैसे कटने की बात कही तो शातिर ने कहा कि शाम को आपके पैसे घर लौटा दूंगा।

महिला के पास ही था पति का एटीएम कार्ड 20 हजार कटे

शातिरों ने महिला के पति के अकाउंट से 20 हजार रुपए निकाल लिए। महिला ने दावा किया कि एटीएम कार्ड उसके पास था। उसने इस अकाउंट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी। इसके बावजूद अकाउंट से रुपए निकाल गए। पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस ने डेयरी मोहल्ला निवासी रितू की शिकायत पर केस दर्ज किया है। रितू के पति महेश कुमार का ओबीसी में अकाउंट है।

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