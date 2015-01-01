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लेट नाइट वारदात:मेडिकल मोड़ पर पानी की बोतल लेने आए होटल संचालक से गन पॉइंट पर लूटी कार

रोहतक2 घंटे पहले
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मेडिकल मोड़ पर कार लूट मामले में जांच करने पहुंची पुलिस।

शहर के मेडिकल मोड़ पर आधी रात के बाद करीब 2 बजे बदमाश गन पॉइंट पर स्विफ्ट डिजायर कार लूट ले गए। कार मॉडल टाउन के अजय की थी। अजय शहर में एक होटल चलाते हैं। अजय के अुनसार वो रात को मेडिकल मोड़ के पास ढाबे से पानी की बोतल लेने के लिए आए थे। बदमाश कार लूटने के बाद उसे लेकर दिल्ली रोड की ओर फरार हुए हैं।

बताया जा रहा है कि जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया। उस समय मेडिकल मोड़ पर अच्छी खासी भीड़ थी। वहां रात भर खुले रहने वाले ढाबों पर काफी संख्या में लोग थे। पुलिस की एक पीसीआर भी कुछ देर पहले मेडिकल मोड़ से ही निकली थी।

पुलिस को दिए बयान में अजय ने बताया कि वो मेडिकल मोड़ के पास कार खड़ी कर ढाबे पर पानी की बोतल लेने गया था। वापस लौटा तो कार में दो युवक बैठे थे। उसने कार में बैठे युवकों से जब बाहर आने को कहा तो उन्होंने उस पर पिस्तौल तान दी और कार लेकर फरार हो गए।

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