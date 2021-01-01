पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी की घटना:शहर के पॉश एरिया सेक्टर-14 में दाे घरों के बाहर से कार हुईं चाेरी

रोहतक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सेक्टर-14 में शनिवार रात को चोर दो कार चोरी कर ले गए। चोरों ने सेक्टर की डिस्पेंसरी के इंचार्ज डॉ. अनिल कुमार की डिजायर कार को उनके मकान के सामने से चोरी कर लिया। वहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व उपप्रधान अमीर सिंह गिल के मकान के पास से उनकी कार चोरी कर ले गए। थाना अर्बन एस्टेट पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान डॉ. वेदप्रकाश श्योराण ने बताया कि सोमवार को इस संबंध में एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser