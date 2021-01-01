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आओ स्कूल चलें:आज से साढ़े 3 घंटे स्कूल में फिर से लगेंगी कक्षाएं, शिक्षा विभाग ने छठी से आठवीं तक की कक्षाओं की दी अनुमति

रोहतक2 घंटे पहले
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शिक्षा विभाग ने एक फरवरी से छठी से आठवीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों काे स्कूल खाेलने के लिए निर्देश दे दिए हैं। सोमवार से संचालित होने वाले स्कूलों में प्रबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। छठी से आठवीं के विद्यार्थियों काे सीनियर क्लास नौवीं से 12वीं तक के संचालन की तरह ही सामान्य स्वास्थ्य जांच करवाने के साथ-साथ अभिभावकों की अनुमति लेनी जरूरी हाेगी।

स्कूलों से विभाग ने ऑनलाइन फार्म भी भरवाया है, जिसमें काेराेना नियमों के रखरखाव काे लेकर की गई तैयारी के बारे में पूछा गया है। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की स्कूलों में संख्या बढ़ने और वैक्सीन आने के बाद अभिभावकों में बच्चों काे स्कूल भेजने के लिए भरोसा जताया है।

वहीं विभाग की ओर से सभी स्कूलों काे एसओपी के बारे में जानकारी दी गई है। स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों काे अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी हाेगी। विद्यालय प्रवेश के लिए सामान्य स्वास्थ्य जांच पत्र भी लेकर आना जरूरी हाेगा।

छात्र मिला पॉजिटिव तो विंग 10 दिन होगी बंद

एसओपी के नियमों का पालन करने के बाद भी यदि कोई विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव मिलता है तो उसकी कक्षा के पूरे विंग को 10 दिन के लिए बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। स्कूल परिसर को सेनिटाइज करने के लिए भी बंद किया जाएगा। इसके अलावा एक से अधिक विंग के विद्यार्थी पॉजिटिव आते हैं तो स्कूल को 10 दिन के लिए बंद करने की यह प्रक्रिया पूरे स्कूल के लिए अपनाई जाएगी।

यह होंगे नियम

सभी स्कूल सुबह 10 से दोपहर 1.30 तक खुलेंगे

स्कूल में आने से पहले पीएचसी-सीएचसी के अतिरिक्त किसी स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सक से सामान्य स्वास्थ्य जांच जरूरी

सामान्य स्वास्थ्य जांच पत्र स्कूल में प्रवेश से 72 घंटे से अधिक पुराना न हाे

​​​​​​​पीएचसी-सीएचसी पर जांच निशुल्क की जाएगी

अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी

विद्यार्थी काे स्कूल में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा

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