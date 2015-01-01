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जाडा:जिले में 12 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा के कारण बढ़ी ठंड, अभी कुछ दिन राहत के आसार नहीं

राेहतक2 घंटे पहले
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रेलवे राेड पर कंपकपाती ठंड में परिजनों के साथ बच्चा।
  • एक ही दिन में 10 डिग्री गिरा पारा, शीतलहर से कांपा जिला

सर्द हवाओं ने आमजन को ठिठुरा दिया है। दिन में धूप भी अब अपना असर दिखा नहीं पा रही है। इसके चलते ही गुरुवार को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शीतलहर चली और तापमान को तेजी से नीचे गिरा दिया। इसके चलते दिन के तापमान में एक ही दिन में 10 डिग्री की गिरावट आई है और अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रात का तापमान भी तेजी से नीचे आया है और यह भी 7 डिग्री पर बना हुआ है। अब रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

आधी रात लगे भूकंप के झटके

रोहतक में गुरुवार रात लोगों के नींद के आगोश में जाने के बाद आधी रात करीब 12.15 बजे भूकंप के झटके लगे। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता काफी कम दर्ज की गई।

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