पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कमेटी बनाई गई:सरकारी कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों के सेवाएं नहीं देने की वजह जानेगी कमेटी

रोहतक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रदेश सरकार की मंशा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले मरीजों को सुपर स्पेशिएलिटी विभाग में कार्यरत एक्सपर्ट चिकित्सक ही उन्हें इलाज उपलब्ध कराएं। इस मंशा को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति भी की जा रही है। लेकिन नियुक्त किए जाने वाले कुछ चिकित्सक चंद माह तक सेवाएं देने के बाद संस्थान छोड़कर निजी अस्पतालों में जाकर सेवाएं देने लगते हैं।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तरफ से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का रुझान घटने की वजह का पता लगाने के लिए पीजीआई के एक्सपर्ट डॉक्टरों की चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी का चेयरमैन डीन एकेडमिक डॉ. एसएस लोहचब को बनाया गया है। पीजीआई निदेशक कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये कमेटी खानपुर, करनाल सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन से बात कर फीडबैक लेगी। खानपुर कलां मेडिकल कॉलेज और करनाल के मेडिकल कॉलेज में 90% सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser