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  • Corona Sampling Stopped In PGI For The First Time In 11 Months, SRF ID Is Not Being Generated Due To Lack Of Internet

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इंटरनेट बंद होने का साइड इफेक्ट:11 माह में पहली बार पीजीआई में कोरोना सैंपलिंग थमी, इंटरनेट न होने से एसआरएफ आईडी जेनरेट नहीं हो पा रही

रोहतक2 घंटे पहले
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ट्रामा सेंटर में खाली पड़ी कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग की साइट। (इनसेट) इंटरनेट बंद होने से सैंपल न लेने का लगा नोटिस। - Dainik Bhaskar
ट्रामा सेंटर में खाली पड़ी कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग की साइट। (इनसेट) इंटरनेट बंद होने से सैंपल न लेने का लगा नोटिस।

किसान आंदोलन की वजह से इंटरनेट सेवा बंद होने का साइड इफेक्ट कोरोना वैक्सीनेशन व सैंपलिंग पर भी पड़ा है। पीजीआई के ट्रामा सेंटर में लगातार 3 दिन से इंटरनेट बंद होने की वजह से लोगों के कोरोना सैंपल एकत्रित किए जाने की प्रक्रिया बंद है। कोरोना काल के 11 माह में पहली बार पीजीआई के ट्रामा सेंटर में रविवार को सन्नाटा देखने को मिला। काउंटर पर बैठी टीम ने बताया कि इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से एसआरएफ आईडी जेनरेट नहीं हो पा रही। इसलिए सैंपल एकत्रित नहीं कर रहे। पांच दिन पहले तक औसतन 60 से 70 लोगों सैंपल लिए जाने का कार्य जारी था।

अब सिर्फ इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का मैनुअल ब्योरा लिखकर सैंपल एकत्रित कर आरटी पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। वहीं शनिवार को बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज और बनियानी में हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जानी थी लेकिन इंटरनेट बंद होने की वजह से लाभार्थियों को मोबाइल ऐप कोविन पाेर्टल से मैसेज नहीं भेजे जा सके।

लिहाजा जिला टास्क फोर्स की टीम को दोनों सेंटरों पर वैक्सीनेशन शेड्यूल रद्द करना पड़ा। लगातार तीसरे दिन रविवार को इंटरनेट बंद रहने की वजह से कोविन पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का बाधित रहा। जिला टास्क फोर्स के अधिकारी डॉ. अनिलजीत तेहरान ने बताया कि इंटरनेट बंद होने कोविड पोर्टल का संचालन करने में दिक्कत आ रही है। शनिवार को जिले में निर्धारित दो सेशन साइट पर टीकाकरण नहीं किया जा सका। अब इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद ही नया शेड्यूल बनाया जाएगा।

40 निजी स्कूलों में होंगे कोरोना टेस्ट

सरकारी व निजी स्कूलों में एक फरवरी से क्लास छह से आठवीं तक के स्कूलों का संचालन शुरू हो जाएगा। स्कूलों में कोरोना संक्रमण का प्रसार ना हो सके। इसके लिए कोविड-19 के जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजबीर सभरवाल व डॉ. तरुण ने निजी स्कूलों में टीम भेजकर विद्यार्थियों के सैंपल एकत्रित करने का प्रस्ताव सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला के समक्ष रखा।

सिविल सर्जन डॉ. अनिल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिला नोडल टीम ने 40 स्कूलों से संपर्क कर उन्हें प्रस्ताव के बारे में अवगत कराते हुए सैंपलिंग कराने को कहा है। अब नोडल टीम के अधिकारी शेड्यूल तैयार कर टीम को स्कूल में भेजकर विद्यार्थियों में संक्रमण का पता करने के लिए सैंपल एकत्रित कर आरटी पीसीआर टेस्ट कराएंगे।

इधर, 4 नए काेराेना संक्रमित मिले, जिले में अब कोविड-19 की रिकवरी दर 98.40% पहुंची

जिले में रविवार को कोरोना के 4 नए केस मिले। जिले में अब एक्टिव केस बढ़कर 43 पहुंच गए हैं। अब तक मिले कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 12,275 पर पहुंच गई है। जिले में ओवरऑल रिकवरी दर 98.40 फीसदी पर दर्ज की गई है। सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से रविवार को सैंपलिंग सेंटरों पर लोगों के सैंपल एकत्रित कर लैब में जांच के लिए भेजे गए। कोविड-19 के जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजबीर सभरवाल ने बताया कि 3 दिन से इंटरनेट बंद होने की वजह से रिपोर्ट तैयार करने में आंशिक तौर पर दिक्कत आ रही है।

पॉजिटिव केस 12,275

रिकवर हुए 98.40%

मृत्यु 153

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