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अम्रुत योजना में अशुभ संकेत:पब्लिक हेल्थ के काम से निगम ने खींचे हाथ, 70 हजार आबादी की प्यास बुझने की टूटी आस

रोहतक2 घंटे पहले
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हिसार राेड स्थित एचएसअाईअाईडीसी में बना हुअा जलघर। - Dainik Bhaskar
हिसार राेड स्थित एचएसअाईअाईडीसी में बना हुअा जलघर।
  • फंड की कमी से एचएसआईडीसी जलघर की मरम्मत का प्रोजेक्ट लेने से नगर निगम का इंकार
  • उम्मीद: पब्लिक हेल्थ नए जलघर की डीपीआर में करेगा इस प्रोजेक्ट को शामिल

हिसार रोड स्थित एचएसआईडीसी के पुराने जलघर की मरम्मत कराने से नगर निगम ने इंकार कर दिया है। जबकि अम्रुत योजना के तहत शहर के जलघरों के टैंकों की सफाई वाले 15.8 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया था। इसके चलते वार्ड 1 में लगभग 70 हजार आबादी की प्यास बुझाने की आस टूट गई है।

पहले पब्लिक हेल्थ जलघरों की मरम्मत का काम देखता था। लेकिन अम्रुत योजना शुरू होने के बाद इस काम को नगर निगम को सौंपा गया था। अब निगम की ओर से भी इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचे जाने पर शहर के सबसे बड़े पेयजल सप्लाई के मुद्दे की समस्या खड़ी हो गई है।

फिलहाल शास्त्री नगर, सूर्या नगर, कुताना बस्ती, सैनिक कॉलोनी व जेपी कॉलोनी आदि के निवासियों को पीने के पानी के लिए नगर निगम बनने के 10 वर्ष बाद भी जूझना पड़ रहा है। इस एरिया में झज्जर रोड स्थित द्वितीय जलघर से पब्लिक हेल्थ विभाग की ओर से पेयजलापूर्ति की जाती है। लेकिन लो प्रेशर व टेल एंड पर होने से यहां पर्याप्त पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है।

इस प्रोजेक्ट को लेकर 15 दिन पहले स्थानीय शहरी निदेशालय की ओर से नगर निगम कमिश्नर को लेटर भेजा गया। इसमें कहा गया कि फंड की कमी की वजह से पुरानी एचएसआईडीसी के जलघर की रिपेयर नहीं कराई जाएगी। क्योंकि जब इसे टैंकों की सफाई के प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, तब इसकी ग्रांट राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना के तहत आनी थी। लेकिन अब वह योजना ही सरकार की ओर से बंद कर दी गई है।

15.8 करोड़ के प्रोजेक्ट में शामिल था जलघर की सफाई का काम

8 करोड़ रुपए से होना था जलघर का जीर्णोद्धार कार्य

अभी बेकार पड़ा है एचएसआईडीसी का ये जलघर, 8 किमी की नई पाइप लाइन का भी है प्रस्ताव

अम्रुत योजना के तहत 15.8 करोड़ के प्रोजेक्ट से सोनीपत रोड स्थित द्वितीय जलघर के तीन टैंकों की सफाई कराई गई। लेकिन खर्च के लगभग 2.99 करोड़ रुपए के बिल का कई महीने तक भुगतान नहीं होने पर ठेकेदार ने दूसरे जलघर के टैंकों की सफाई का कार्य रोक दिया। बाद में मेयर मनमोहन गोयल की पहल पर चंडीगढ़ मुख्यालय से नगर निगम को निर्देश दिए गए कि वह अपने बजट से इस प्रोजेक्ट को पूरा करे।

ऐसे में द्वितीय जलघर के टैंक की सफाई शुरू करवा दी गई है। लेकिन निगम ने हिसार रोड स्थित एचएसआईडीसी के पुराने जलघर की मरम्मत कराने से ही इंकार कर दिया। उसका तर्क है कि अब पब्लिक हेल्थ विभाग को ही इस जलघर की मरम्मत करानी होगी।

रिपेयर वर्क में ये होना था

हिसार रोड एचएसआईडीसी परिसर में स्थित बेकार पड़े पुराने जलघर का लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार होना था। झज्जर रोड स्थित जेएलएन नहर से हिसार रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पुराने जलघर तक 8 किलोमीटर 480 मीटर लंबाई में 16 इंच मोटी लोहे की पाइप लाइन बिछनी थी। बिजली कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर, जलघर पर 2 पंप भी लगाए जाने थे।

यह भी बना कारण

प्रदेश सरकार की ओर से शहर की पानी व सीवर व्यवस्था नगर निगम को स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया गत वर्ष से चलती रही है। संभवत: इसीलिए ही निगम ने टैंकों की सफाई व पुराने जलघर की रिपेयर कराने में दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन 10 दिन पहले चंडीगढ़ मुख्यालय से इस आशय की भी चिट्ठी आ गई कि अब सीवर व पानी निगम को ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। पहले की ही तरह पब्लिक हेल्थ को ही इसको मेंटेन करेगा।

दूषित पानी पीने को मजबूर वार्ड-1 निवासी

अभी लो प्रेशर होने की वजह से यहां के निवासी हर दिन पीने के पानी को लेकर मुश्किल झेल रहे हैं। दो कॉलोनियों शास्त्री नगर व सूर्या नगर की 20 हजार आबादी दो सौ रुपए प्रति माह खर्च करके सबमर्सिबल पंप का 900 टीडीएस वाला पानी पीने को मजबूर हैं। नगर निगम की आगामी बैठक में इस मुद्दे को उठाऊंगा।
-कृष्ण सहरावत, पार्षद वार्ड-1

सीएम के समक्ष उठाऊंगा जलघर रिपेयर का मुद्दा

जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष भी हिसार रोड एचएसआईडीसी में स्थित पुराने जलघर की मरम्मत कराने का मामला उठाऊंगा। इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा कराया जाना है। फिलहाल फंड की कमी की वजह से नगर निगम इस प्रोजेक्ट को कराने से इंकार कर रहा हूं। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा से भी इस बारे में मैं बात करूंगा।
-मनमोहन गोयल, मेयर नगर निगम।

निदेशालय के आर्डर पर हटा रिपेयर वर्क

निदेशालय के आर्डर पर ही हिसार रोड स्थित पुराने जलघर के रिपेयर वर्क को टैंकों की सफाई प्रोजेक्ट से हटाना पड़ा है। फंड की कमी के चलते निगम दूसरे किसी भी विभाग का कार्य नहीं करेगा।
-सुमित नांदल, एक्सईएन नगर निगम।

समस्या हल करने पर काम करेंगे

इस जलघर के चालू होने के बाद हिसार रोड व साथ लगती कई कॉलोनियों की पेयजल समस्या सुलझ जाती। ऐसे में लाढ़ौत रोड पर नए जलघर की डीपीआर में ही इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाएगा।
-भानु प्रकाश शर्मा, एक्सईएन पब्लिक हेल्थ विभाग।

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