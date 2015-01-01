पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड-19:बाजार में भीड़ बढ़ी, नए 120 कोरोना केस मिले, दो और संक्रमित बुजुर्गों ने तोड़ा दम

रोहतक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो।
  • रिकवरी दर घटकर 87.6 प्रतिशत पर पहुंची,सक्रिय मरीज 1026

त्योहारी सीजन में बढ़ रही बाजारों में भीड़ के चलते कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है। आए दिन कोरोना पॉजिटिव केसों का 100 से ऊपर का आंकड़ा मरीजों का पहुंच रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती महीनों में कोरोना केस के पॉजिटिव होने की जो रफ्तार दर्ज की जा रही थी, फिर से वहीं रफ्तार अब दूसरी लहर में भी देखने को मिल रही है। गुरुवार को मरीजों का आंकड़ा 120 तक दर्ज किया गया।

इसी के साथ कुल सक्रिय मरीजों की संख्या भी 1026 तक पहुंच गई है। वहीं दो मरीजों की माैत भी दर्ज की गई है। इससे सक्रियता का दर अब 5.27 फीसदी तक है, जोकि अब तक सबसे ज्यादा है। इसी के साथ मरने वालों की कुल संख्या भी 89 हो गई है। डाॅक्टरों का कहना है कि त्योहारी सीजन में भीड़ और मौसम में परिवर्तन के चलते कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। इसलिए और सतर्कता बरतने की जरूरत है। गुरुवार को जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने डीएलएफ कॉलोनी में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किए है।

छह दिन बाद मौत की पुष्टि की

जिले में गुरुवार को कोरोना संक्रमित दो मरीजों की मौत हो गई। इनमें महम से 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत 6 नवंबर को हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बारे में अब पुष्टि की गई है। वहीं महम से ही 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। यह मौत भी 6 नवंबर को हो चुकी है। विशेष बात यह है कि पीजीआईएमएस में ही इन दोनों मरीजों की 6 नवंबर को मौत हो गई थी, लेकिन पूरे छह दिन बाद इसकी पुष्टि की गई है।

ये मिले कोरोना पॉजिटिव

जिले में एक ही दिन में 120 पॉजिटिव केस आए है। इसके चलते गांव सुंदरपुर में 62 वर्षीय बुजुर्ग, श्रीनगर कॉलोनी में 18 वर्षीय युवक, उत्तम नगर में 75 वर्षीय वृद्धा, मकड़ाैली में 19 वर्षीय युवक, शिवाजी कॉलोनी में 84 वर्षीय बुजुर्ग, जनता कॉलोनी में 35 वर्षीय युवक, भंभेवा में 35 वर्षीय युवती, जनता कॉलोनी में 45 वर्षीय व्यक्ति, सुभाष नगर में 45 वर्षीय महिला, महम में 72 वर्षीय वृद्धा, पुराना हाउसिंग बोर्ड में 45 वर्षीय महिला, 26 वर्षीय युवक, इंदरप्रस्थ कॉलोनी में 23 वर्षीय युवती, सलारा मोहल्ला में 43 वर्षीय महिला, झंग कॉलोनी में 24 वर्षीय युवक, 42 वर्षीय महिला, 61 वर्षीय बुजुर्ग, नेहरू कॉलोनी में 36 वर्षीय युवक, जगदीश कॉलोनी में 23 वर्षीय युवक, राम गोपाल कॉलोनी में 44 वर्षीय व्यक्ति, एमडीयू में 45 वर्षीय महिला, लाहली में 29 वर्षीय युवक, प्रताप नगर में 75 वर्षीय बुजुर्ग, बाबरा मोहल्ला में 23 वर्षीय युवक सहित अन्य जगह कोरोना संक्रमित मिले हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें