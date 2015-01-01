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दर्दनाक हादसा:ट्रक के नीचे आने से साइकिल सवार दुकानदार की मौत, लोगों ने जाम लगाकर ट्रक के शीशे तोड़े

रोहतक28 मिनट पहले
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दुर्गा भवन मंदिर के पास बुज़ुर्ग के ऊपर ट्रक चढ़ने के दौरान ट्रक में पड़ी शराब की बोतल।
  • हादसे के बाद ट्रक चालक फरार, बाजार में अक्सर भारी वाहनों के आने से हादसों का बना रहता है डर

जिले में शुक्रवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं से चार लोगों की मौत हो गई है। शहर में दुर्गा भवन के पास भीड़ रहे बाजार में शुक्रवार रात करीब 9 बजे ट्रक चालक ने साइकिल सवार करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग की साइकिल ट्रक के पिछले टायर में फंसने के कारण चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

सालारा मोहल्ला निवासी बुजुर्ग सुशील कुमार ने पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के विरोध में लोगों ने जाम लगाकर पत्थरों से ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया। बाजार में अक्सर भारी वाहनों के आने की वजह से हादसों का डर बना रहता है।

सालारा मोहल्ला निवासी सुशील कुमार की माल गोदाम रोड पर खल-बिनौले की दुकान है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे वह दुकान बंद करके साइकिल से घर लौट रहे थे। दुर्गा भवन के पास सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बुजुर्ग दुकानदार को अपनी चपेट में ले लिया। बुजुर्ग घसीटता हुए पिछले टायर में जा फंसे और उसकी साइकिल भी उसी टायर में फंस गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। विरोध में लोगों ने पत्थर बरसाकर ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों ने किसी तरह बुजुर्ग को निकालकर पीजीआई पहुंचाया। जहां उनकी हालत गंभीर बनी थी। इलाज के दौरान उन्होंने रात में ही दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने में जुटी थी।

हाइवा ने स्कूटी में मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा घायल
गांव बालन्द निवासी पवन ने बताया कि वह सुबह 7 बजे खेतों में अपने पिता राजेन्द्र के साथ स्कूटी पर गया था। जब खेतों से वापस आ रहे थे तभी आगे हाइवा चल रहा था। खेतों के पास आगे एक अन्य वाहन आ गया और हाइवा के चालक ने एकदम तेज गति से बैक कर दिया। इस दौरान स्कूटी में टक्कर लगते ही मैं अपने पिता के साथ सड़क के साइड में गिर गया। पिता के पैरों से हाइवा के टायर उतर गए। दुर्घटना के बाद चालक हाइवा लेकर मौका से फरार हो गया। पिता को पीजीआई ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिवाजी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर हाइवा चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

कार की टक्कर से भगवान कॉलोनी के स्कूटी सवार युवक की मौत
अम्बेडकर चौक से फ्लाईओवर पर कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। भगवान काॅलोनी के विजय कुमार ने बताया कि वह बाइक पर दोपहर करीब 12 बजे अम्बेडकर चौक से फ्लाईओवर के ऊपर पुराना बस अड्डे की तरफ जा रहा था। आगे सौरभ कुमार अपनी स्कूटी पर पुराने बस अड्डे की तरफ जा रहा था। पीछे से कार ने शांतमई चौक के पास पुल के ऊपर टक्कर मार दी। इस दौरान सौरभ पुल से नीचे गिर गया। कार का नंबर नहीं देख पाया। अपनी बाइक वहीं खड़ी करके नीचे आया और उसे मेडिकल लेकर गए तो एक्सीडेंट में ज्यादा चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। इधर, आर्य नगर थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

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