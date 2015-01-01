पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • Rohtak
  • Doctors Of The Ortho Department Kept The Surgery Closed For The Fifth Day, The Family Director Of The Patients Reached The MS Office

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मरीज परेशान:आर्थो विभाग के डॉक्टरों ने पांचवें दिन भी बंद रखी सर्जरी, मरीजों के परिजन डायरेक्टर व एमएस कार्यालय पहुंचे

रोहतक2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
अपनी समस्या काे लेकर डायरेक्टर से मिलने पहुंचे मरीजाें के परिजन।
  • पीजीआई प्रशासन और आर्थो विभाग के डॉक्टरों के बीच खींचतान में अब मरीजों के परिजनों में पनपने लगा राेष

पीजीआई में लगातार पांचवें दिन आर्थो विभाग के चिकित्सकों और प्रशासन के बीच मरीजों की सर्जरी शुरू करने को लेकर समाधान नहीं निकल सका। पांच दिन से सर्जरी बंद होने पर अब परिजनों का सब्र टूटने लगा है। मरीजों की सर्जरी की डेट टलने से नाराज परिजन मंगलवार सुबह पीजीआई निदेशक डॉ. रोहतास यादव व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. पुष्पा दहिया के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे।

लेकिन मौके पर दोनों ही अधिकारियों के न मिलने से परिजन कार्यालय स्टाफ से ही सर्जरी जल्द शुरू कराने अपील कर मायूस होकर लौट गए। पीजीआई के आर्थो विभाग के चिकित्सकों ने सुबह ओपीडी में पहुंचकर मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया। वहीं वार्ड में मरीज सर्जरी शुरू होने का इंतजार करते रहे।

केस 1
सफींदो से आए आर्यन ने बताया कि दिवाली के दिन एक्सीडेंट में एक पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। डॉक्टर ने आपरेशन करने के लिए कहा था लेकिन अभी इलाज शुरू नहीं हुआ। जूनियर डॉक्टर ड्रेसिंग करके चले जाते हैं।

केस 2
चमारिया गांव निवासी महिपाल ने बताया कि 10 दिन से एडमिट हैं। एक्सीडेंट केस में फ्रैक्चर आया हुआ है। पांच दिन से सर्जरी बंद है और अब बताया भी नहीं जा रहा है कि कब से सर्जरी शुरू होगी। तकलीफ बढ़ती जा रही है। जूनियर डॉक्टर आते हैं और वो ड्रेसिंग करके चले जाते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें