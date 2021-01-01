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मौसम:पूर्वी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज, धूप दे रही सुकून

रोहतक2 घंटे पहले
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मानसराेवर पार्क में पार्क में फव्वाराें की बाैछाराें का आनद लेते शहरवासी। - Dainik Bhaskar
मानसराेवर पार्क में पार्क में फव्वाराें की बाैछाराें का आनद लेते शहरवासी।

पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से जिला वासियों को दिन के समय राहत मिली है। ये राहत उतर-पूर्वी हवाओं के कारण मिली है। पूर्वी हवाओं ने रोहतक के मौसम के मिजाज को पूरी तरह बदल दिया है।

ठंडी हवाएं शहर से लगभग रुख़सत हो चुकी है। हालांकि रात के समय शीतलहर के कारण तापमान में अभी कमी बनी है। दिन में खिली तेज धूप लोगों को खूब सकुन दे रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर के हिमालय की तराई से आ रही हवा की दिशा बदलने के बाद अब पूर्वी प्रदेशों से पूर्वी हवा आ रही है।

लिहाजा अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है। पहले की अपेक्षा ठंड कम हो गई है। अभी दो दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। अभी शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है।

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