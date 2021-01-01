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सेवाएं बंद:बिजली निगम की 7 दिन बंद रहेंगी ऑनलाइन सेवाएं, बिल भी कैश और डीडी से ही होंगे जमा

रोहतक2 घंटे पहले
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बिजली निगम की सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं 7 दिनाें तक पूरी तरह से बंद रहेगी। शहरवासी अपनी सभी प्रकार की शिकायतें व आवेदन ऑनलाइन माध्यम से 7 फरवरी के बाद ही कर सकेंगे। बिल भी ऑनलाइन जमा नहीं करवा पाएंगे। केवल कार्यालयों में पहुंचकर ही बिल जमा कराने की अनुमति रहेगी।

बिजली निगम के अधिकारियाें के अनुसार 31 जनवरी से 7 फरवरी तक आरएपीडीआरपी सिस्टम में कई तरह के काम किए जाने हैं। इसी कारण ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से बंद रहेगा। इससे नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, बिल भुगतान, जले हुए मीटराें की शिकायत, लाेड बढ़वाने के लिए आवेदन, गलियाें में लटकती ताराें काे बदलवाने समेत अन्य काम पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा ट्रांसफार्मरों से संबंधित शिकायतें भी जमा नहीं हाेंगी।

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