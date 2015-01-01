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  • Employee Sent And Made A Video Of The Shops First, Then The Team Went And Cut The Invoices Of 37 Unshielded Shopkeepers

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मास्क को लेकर सख्ती जरूरी:कर्मचारी भेजकर पहले दुकानों की वीडियो बनाई, फिर टीम ने जाकर बिना मास्क वाले 37 दुकानदारों के काटे चालान

रोहतक37 मिनट पहले
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मेडिकल माेड़ पर दुकानाें में बिना मास्क के बैठे हुए दुकानदाराें को वीडियो दिखा चालान काटती निगम की टीम।
  • त्योहारी सीजन में नियमों में ढील से बढ़े केस, जिले में कोरोना वायरस से अब तक 103 मौत
  • दुकानदारों ने टीम देखकर पहने मास्क, लेकिन एलओ ने कुछ देर पहले का वीडियो दिखाकर वसूला जुर्माना

जिले में कोरोना की वजह से 103 मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 10 हजार होने वाला है। त्योहारी सीजन में नियमों में ढिलाई के बाद अब एक बार फिर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को निगम की एलओ ब्रांच ने साढ़े 4 घंटे शहर में मास्क को लेकर अभियान चलाया। इस बार अभियान का तरीका अलग रहा। पहले एक-दो कर्मचारी भेजकर दुकानों की वीडियोग्राफी करवाई गई।

उसके बाद बारी-बारी से दुकानों पर जाकर नगर निगम की टीम ने 37 दुकानदारों व कर्मचारियों के चालान काटे और उनसे 18500 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस दौरान दुकानदारों ने बहस की कि उन्होंने तो मास्क पहन रखा है, लेकिन नगर निगम की टीम ने पहले लिया गया वीडियो दिखाया, जिसमें वे मास्क नहीं लगाए हुए थे।

नगर निगम के एलो सुरेंद्र गोयल की अगुवाई में एसआई संदीप राठी, एएसआई सुमित फौगाट, एएसआई किशनलाल और एएसआई परमजीत की टीम ने शुक्रवार की शाम 3 बजे मेडिकल मोड़ पर यह अभियान चलाया। वहीं, नगर निगम की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की। मेडिकल मोड़ और सर्कुलर रोड पर निरीक्षण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 3 दुकानों का 4 हजार का चालान किया।

नगर निगम ने 2 माह में मास्क के किए 500 चालान
नगर निगम ने कोरोना काल में अब तक कोविड 19 की गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के करीब 1200 चालान किए हैं। गत 2 महीने में मास्क के लगभग 500 चालान करते हुए हर व्यक्ति से 500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है।

मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ रोज चलेगा अभियान
गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब प्रतिदिन अभियान चलाया जाएगा। दुकानदार, ग्राहक और आमजन भी हर हाल में मास्क लगाएं। सेनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। - सुरेंद्र गोयल, एलओ, नगर निगम।

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