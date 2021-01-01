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लूट की वारदात:रोज आते-जाते बुजुर्ग ज्वेलर को दुकान पर अकेला देखता था, दोस्तों को ऐश कराने की कह बनाया था लूट का प्लान

रोहतक2 घंटे पहले
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  • जनता कॉलोनी की ज्वेलर्स शॉप पर हुई लूट में खुलासा, 3 गिरफ्तार

जनता कॉलोनी में ज्वेलर की दुकान पर हुई लूट की वारदात को अंजाम देने के आराेप में सीआईए-टू ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान डेयरी मोहल्ला निवासी नरेंद्र उर्फ नीरज, मोहित और अमरजीत उर्फ गगू के रूप में हुई। पुलिस आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अमरजीत ने ज्वेलर सीताराम वर्मा की दुकान की कई बार रेकी की थी। सीताराम को दुकान पर अकेला देखकर और आसपास के एरिया में ज्यादा भीड़ न होने के चलते लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथी नरेंद्र और मोहित के साथ प्लान तैयार किया।

आरोपियों ने दस मिनट के लिए अपने दोस्त ललित की बाइक मांगी। इसके बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस इस मामले में ललित को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों आरोपियों खिलाफ पहले ही चोरी और मारपीट और अवैध शराब के साथ पकड़े जाने के केस दर्ज है। इनमें तीनों आरोपी जमानत पर है।

9 मूर्तियों सहित करीब 2 किलो चांदी ले गए थे आरोपी

सांपला डीएसपी नरेंद्र कादयान ने रविवार को प्रेसवार्ता में बताया कि 15 जनवरी को जनता कॉलोनी निवासी सीताराम वर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी रोजी आईस फैक्ट्री के पास ओमजी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। सुबह करीब 10 बजे वो अपनी दुकान पर बैठे थे। तब दो युवकों ने उनसे चाकू के बल पर लूट की। उन्होंनेे काउंटर पर रखा चांदी का सामान व मूर्तियां उठा ली। युवकों ने सीताराम की अंगूठी व 8 हजार रुपए भी लूट लिए। युवक चांदी की 9 मूर्तियों सहित करीब 2 किलो चांदी का सामान लूट कर मौके से फरार हो गए थे।

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