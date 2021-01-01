पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जिले में किसान आंदोलन का जोश:टिकैत काे सुनने रात 9 बजे तक धरनों पर डटे किसान, पुलिस रणनीति में उलझी रही

रोहतकएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
खरावड़ के लंगर पर रात 9 बजे किसानों को संबोधित करते राकेश टिकैत। - Dainik Bhaskar
खरावड़ के लंगर पर रात 9 बजे किसानों को संबोधित करते राकेश टिकैत।

कृषि कानूनों के विरोध में जिले में टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने अब मजबूत हो रहे हैं। वहीं पुलिस की ओर से भी किसानों के 6 फरवरी के 3 घंटे के चक्का जाम को लेकर अलर्ट जारी करते हुए मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बुधवार को दोनों ओर से तैयारियां जोर शोर से चलती रहीं। देर शाम जींद के कंडेला में महापंचायत कर लौटते किसान नेता राकेश टिकैत मकड़ौली टोल व लाखनमाजरा में जींद बाईपास पर किसानों से रूबरू हुए।

टिकैत ने कहा कि किसानों ने सीएम मनोहर लाल का इलाज कर दिया है। उनका इशारा करनाल हैलीकॉप्टर घटना की ओर था। केंद्र सरकार ने मानी तो मोदी का भी ऐसा ही इलाज करेंगे। वहीं टिकैत के धरने के बाद जिले में अभी तक कमजोर नजर आ रहे धरनों पर किसानों की संख्या बढ़ गई।

रात 9 बजे खरावड़ लंगर सेवा के मौके पर पहुंचे राकेश टिकैत का किसानों ने भी दिल खोलकर स्वागत किया और सर्दी के मौसम में भी पांडालों में इंतजार करते नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा कि कि 26 जनवरी को सरकार ने जो षड़यंत्र रचा था वह जगजाहिर हो चुका है। अब किसानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। 6 फरवरी को शांति से जाम को निपटएं।

6 को जिले में 26 जगह रहेगी नाकाबंदी: किसान आंदोलन के समर्थन में 6 फरवरी को चक्का जाम को जिले में 26 जगह नाकाबंदी रहेगी। एसपी राहुल शर्मा ने बुधवार को सभी डीएसपी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में चक्का जाम को लेकर विशेष प्लानिंग तैयार की गई। हर थाना एरिया में दो जगह नाकाबंदी रहेगी। ट्रैक्टरों को शहर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा जिले में व्यवस्था को संभालने के लिए करीबन 800 जवान तैनात रहेंगे। जाम से बचने के लिए रूट डायवर्ट रहेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser